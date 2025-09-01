Dzieci Nawrockich poszły do szkoły. "Jesteśmy w kontakcie z policją"

7-letnia Kasia rozpoczyna swoją przygodę ze szkołą. Dziewczynka poszła w tym roku do pierwszej klasy. Z kolei jej 15-letni brat Antek poszedł do pierwszej klasy liceum. "Super Express" podaje, że dzieci pary prezydenckiej będą uczęszczały do prywatnych szkół w Warszawie. Zdaniem Mariusza Sokołowskiego, byłego rzecznika policji, w takich placówkach pociechy Nawrockich będą bezpieczniejsze. – Mniejsza szkoła to mniejsza liczba osób, które ją odwiedzają. Nauczyciele, dyrekcja, pracujące tam osoby, z widzenia wiedzą, kto jest związany z danym dzieckiem. Anonimowość praktycznie tam nie istnieje – mówi ekspert. To sprawia, że pełnienie nadzoru będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Gen. Marian Janicki, były szef BOR powiedział "SE", że praca służb rozpoczęła się na długo przed 1 września, bo wcześniej trzeba dokładniej przyjrzeć się placówce, kadrze, a także poznać i obserwować okolicę. – Sprawdzamy szkołę, a później, co jakiś czas, sukcesywnie jesteśmy oczywiście w kontakcie z policją i i zostajemy informowani na temat różnych zdarzeń – wskazuje. janicki dodaje, że ochrona będzie z dziećmi także na wyjazdach: – Jedzie z nimi kilku oficerów, którzy absolutnie nie są na zielonej szkole, czy kolonii, ale w bezpośredniej okolicy i pilnują bezpieczeństwa dzieci.

Początek nowego roku szkolnego

W poniedziałek 1 września rozpoczyna się rok szkolny 2025/2026. W szkołach odbędą się uroczyste apele. Z szacunkowych danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że do nauki przystąpi około 4,9 mln uczniów. W klasach pierwszych szkół podstawowych prognozowane jest niespełna 400 tys. uczniów. To o ponad 30 tys. mniej niż w roku szkolnym 2024/2025.

W szkołach podstawowych uczyć się będzie 3 mln 236,9 tys. uczniów. W liceach ogólnokształcących – 757,2 tys. W technikach – 685,5 tys. W szkołach branżowych I stopnia – 196,2 tys. Natomiast w szkołach branżowych II stopnia – 15,9 tys.

