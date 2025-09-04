Rodzina Nawrockich modliła się przy grobie św. Jana Pawła II
Udostępnij3 Skomentuj
Kraj

Rodzina Nawrockich modliła się przy grobie św. Jana Pawła II

Dodano: 
Prezydent Karol Nawrocki z rodziną przy grobie św. Jana Pawła II
Prezydent Karol Nawrocki z rodziną przy grobie św. Jana Pawła II Źródło: Mikołaj Bujak / KPRP
Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Rzymie rozpoczęła się od modlitwy i złożenia wiązanki kwiatów na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

Nawrocki przyleciał do Włoch ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w środę w Białym Domu spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Pierwszym punktem wizyty prezydenta w Rzymie była Bazylika św. Piotra, gdzie rodzina Nawrockich uczciła pamięć św. Jana Pawła II. Prezydent wraz z małżonką Martą Nawrocką i dziećmi modlili się i złożyli wiązankę kwiatów przy grobie Karola Wojtyły.

twitter

O godzinie 18:00 Nawrocki przybędzie na spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii, Palazzo Chigi, gdzie planowane są rozmowy w wąskim gronie.

Prezydent Nawrocki na audiencji u papieża Leona XIV

W piątek przed godziną 11:00 para prezydencka złoży wizytę w Watykanie. Papież Leon XIV przyjmie Nawrockiego na prywatnej audiencji w papieskiej bibliotece.

W samo południe prezydent uda się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem.

Z Watykanu Nawrocki pojedzie do Pałacu Prezydenckiego na Kwirynale na spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

Ostatnim punktem wizyty prezydenta będzie spotkanie z przedstawicielami polskich mediów, które zaplanowano na godzinę 14:10 na placu Piusa XII w Rzymie.

Czytaj też:
Wiceszef MSZ gratuluje prezydentowi wizyty w USA. "Nie mam z tym problemu"

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także