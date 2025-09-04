Prezydent Nawrocki w Rzymie. Znamy plan wizyty

Nawrocki przyleciał do Włoch ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w środę w Białym Domu spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który zapowiedział m.in. utrzymanie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.
Pierwszym punktem wizyty prezydenta i jego małżonki Marty Nawrockiej w Rzymie będzie złożenie kwiatów przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice Świętego Piotra, zaplanowane na godzinę 15:50.
O godzinie 18:00 Nawrocki przybędzie na spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii, Palazzo Chigi, gdzie planowane są rozmowy w wąskim gronie.
Prezydent Nawrocki na audiencji u papieża Leona XIV
W piątek przed godziną 11:00 para prezydencka złoży wizytę w Watykanie. Papież Leon XIV przyjmie Nawrockiego na prywatnej audiencji w papieskiej bibliotece.
W samo południe prezydent uda się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem.
Z Watykanu Nawrocki pojedzie do Pałacu Prezydenckiego na Kwirynale na spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.
Ostatnim punktem wizyty prezydenta będzie spotkanie z przedstawicielami polskich mediów, które zaplanowano na godzinę 14:10 na placu Piusa XII w Rzymie.
