Prezydent Nawrocki w Rzymie. Znamy plan wizyty

Nawrocki przyleciał do Włoch ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w środę w Białym Domu spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który zapowiedział m.in. utrzymanie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

twitter

Pierwszym punktem wizyty prezydenta i jego małżonki Marty Nawrockiej w Rzymie będzie złożenie kwiatów przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice Świętego Piotra, zaplanowane na godzinę 15:50.

O godzinie 18:00 Nawrocki przybędzie na spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii, Palazzo Chigi, gdzie planowane są rozmowy w wąskim gronie.

Prezydent Nawrocki na audiencji u papieża Leona XIV

W piątek przed godziną 11:00 para prezydencka złoży wizytę w Watykanie. Papież Leon XIV przyjmie Nawrockiego na prywatnej audiencji w papieskiej bibliotece.

W samo południe prezydent uda się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem.

Z Watykanu Nawrocki pojedzie do Pałacu Prezydenckiego na Kwirynale na spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

Ostatnim punktem wizyty prezydenta będzie spotkanie z przedstawicielami polskich mediów, które zaplanowano na godzinę 14:10 na placu Piusa XII w Rzymie.

Czytaj też:

Wiceszef MSZ gratuluje prezydentowi wizyty w USA. "Nie mam z tym problemu"