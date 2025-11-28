Nawrocki postawił Tuskowi ultimatum. Szykuje się polityczna wojna?

Trwa spór Pałacu Prezydenckiego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów o nominacje i odznaczenia w służbach specjalnych. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki, w odpowiedzi na zablokowanie mu przez Donalda Tuska możliwości spotkania z szefami służb specjalnych, odmówił podpisania awansów oraz odznaczeń dla funkcjonariuszy.

Premier Donald Tusk ocenił w czwartek na platformie X, że "prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją". "To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa!"– dodał szef rządu.

Ultimatum Nawrockiego

Jak pisze Wirtualna Polska, prezydent postawił szefowi rządu ultimatum. Dopóki nie zostanie mu odblokowana możliwość spotkania z przedstawicielami służb, dopóki awanse i odznaczenia zostaną odblokowane.

Problem w tym, że jak słychać w KPRM, Tusk wcale nie zamierza ustąpić głowie państwa.

– Nawrocki chce konsekwentnie zmieniać ustrój bez zmiany konstytucji. A na to zgody nie będzie. Nie z tym rządem – mówią politycy Koalicji Obywatelskiej i podkreślają, że nie cofną się o krok.

Sposobem na przezwyciężenie kryzysu mogłoby być spotkanie prezydenta z ministrami właściwymi do spraw służb. Jednak ani Tomasz Siemoniak, koordynator ds. służb specjalnych, ani minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński nie zamierzają pojawić się w Pałacu Prezydenckim.

Oba obozy okopały się na swoich stanowiskach. Współpracownicy prezydenta wskazują, że zgodnie z zapisami ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jej szefowie mają "obowiązek niezwłocznego przekazywania Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Polski".

Rząd z kolei podkreśla, że służby podlegają premierowi. Z tego powodu nie mają oni obowiązku przekazywać informacji prezydentowi.

