"Oddam swoje lajki premierowi Tuskowi". Zaskakujące słowa Nawrockiego

Karol Nawrocki uczestniczył w piątek w ECR Kongresie Młodych 2025 "Silna Polska. Przyszłość jest w nas" w Lublinie. Wydarzenie, zainicjowane przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zostało objęte honorowym patronatem prezydenta.
Nawrocki wziął udział w rozmowie, którą prowadził organizator wydarzenia, a zarazem prezes zarządu stowarzyszenia NowaPL.org Szymon Stachowiak. Przywódca odpowiadał także na pytania zadawane przez zgromadzoną młodzież.
Nawrocki: Chcę być prezydentem, który zmieni ten paradygmat
– Chciałbym być prezydentem, który zmieni zupełnie paradygmat oddziaływania młodzieży na państwo polskie i na działalność publiczną. Moja obecność tutaj jest też chęcią podkreślenia i zaakcentowania, że jesteśmy zobowiązani – ja jako prezydent i, myślę, wszystkie władze publiczne – do tego, żeby zupełnie inaczej patrzeć dzisiaj na konstelację obowiązków publicznych w zderzeniu młodego pokolenia ze starszym pokoleniem – mówił Karol Nawrocki.
– To chyba pierwszy tak wyraźny moment w historii XX i XXI wieku, w którym my i jeszcze starsi ode mnie mogą się od młodzieży uczyć, jak zarządzać sprawami publicznymi – dodał.
Nawrocki o Tusku: Słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby lajków
Na zakończenie spotkania prezydent został zapytany, na ile "lajków" przyjedzie na następną edycję Kongresu Młodych. – Ja po prostu przyjadę na następną edycję Kongresu Młodych – odparł krótko Nawrocki.
– Oddam swoje lajki premierowi Donaldowi Tuskowi, bo słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby lajków, żeby zjadł pizzę. Więc niech to będzie mój gest dla pana premiera. Panie premierze, smacznego! – powiedział prezydent, czym wywołał śmiech na sali.
Nawrocki zjadł kebaba z uczniami. Tusk pójdzie na pizzę?
Przypomnijmy, że podczas rozpoczęcia roku szkolnego w podradomskim Wolanowie prezydent Karol Nawrocki obiecał uczniom, że zje z nimi kebaba. Warunkiem były cztery "polubienia" pod filmikiem na TikToku. Przywódca udowodnił, że nie rzuca słów na wiatr i przyjechał do Wolanowa, by zjeść z uczniami "kebab prezydencki", który znalazł się w ofercie miejscowego lokalu.
Niedawno podobną obietnicę złożył Donald Tusk. Premier wziął udział w finale turnieju "Z Orlika na Stadion", który odbył się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Szef rządu zadeklarował, że pójdzie z młodzieżą na pizzę w Gdańsku, jeśli ich filmik zbierze w sieci pół miliona polubień.
Czytaj też:
Prezydent na kebabie. Właścicielka ujawnia kulisy
Dołącz do akcjonariuszy Do Rzeczy S.A.
Roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl