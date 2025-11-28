"Oddam swoje lajki premierowi Tuskowi". Zaskakujące słowa Nawrockiego

Karol Nawrocki uczestniczył w piątek w ECR Kongresie Młodych 2025 "Silna Polska. Przyszłość jest w nas" w Lublinie. Wydarzenie, zainicjowane przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zostało objęte honorowym patronatem prezydenta.

Nawrocki wziął udział w rozmowie, którą prowadził organizator wydarzenia, a zarazem prezes zarządu stowarzyszenia NowaPL.org Szymon Stachowiak. Przywódca odpowiadał także na pytania zadawane przez zgromadzoną młodzież.

Nawrocki: Chcę być prezydentem, który zmieni ten paradygmat

– Chciałbym być prezydentem, który zmieni zupełnie paradygmat oddziaływania młodzieży na państwo polskie i na działalność publiczną. Moja obecność tutaj jest też chęcią podkreślenia i zaakcentowania, że jesteśmy zobowiązani – ja jako prezydent i, myślę, wszystkie władze publiczne – do tego, żeby zupełnie inaczej patrzeć dzisiaj na konstelację obowiązków publicznych w zderzeniu młodego pokolenia ze starszym pokoleniem – mówił Karol Nawrocki.

– To chyba pierwszy tak wyraźny moment w historii XX i XXI wieku, w którym my i jeszcze starsi ode mnie mogą się od młodzieży uczyć, jak zarządzać sprawami publicznymi – dodał.

Nawrocki o Tusku: Słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby lajków

Na zakończenie spotkania prezydent został zapytany, na ile "lajków" przyjedzie na następną edycję Kongresu Młodych. – Ja po prostu przyjadę na następną edycję Kongresu Młodych – odparł krótko Nawrocki.

– Oddam swoje lajki premierowi Donaldowi Tuskowi, bo słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby lajków, żeby zjadł pizzę. Więc niech to będzie mój gest dla pana premiera. Panie premierze, smacznego! – powiedział prezydent, czym wywołał śmiech na sali.

Nawrocki zjadł kebaba z uczniami. Tusk pójdzie na pizzę?

Przypomnijmy, że podczas rozpoczęcia roku szkolnego w podradomskim Wolanowie prezydent Karol Nawrocki obiecał uczniom, że zje z nimi kebaba. Warunkiem były cztery "polubienia" pod filmikiem na TikToku. Przywódca udowodnił, że nie rzuca słów na wiatr i przyjechał do Wolanowa, by zjeść z uczniami "kebab prezydencki", który znalazł się w ofercie miejscowego lokalu.

Niedawno podobną obietnicę złożył Donald Tusk. Premier wziął udział w finale turnieju "Z Orlika na Stadion", który odbył się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Szef rządu zadeklarował, że pójdzie z młodzieżą na pizzę w Gdańsku, jeśli ich filmik zbierze w sieci pół miliona polubień.

