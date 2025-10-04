Uczniowie zaprosili Nawrockiego na kebab. "Prezydent dotrzymuje słowa"

1 września prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w szkole podstawowej w podradomskim Wolanowie (woj. mazowieckie). Po uroczystościach uczniowie szkoły nakręcili filmik, na którym zaprosili głowę państwa na kebab w swoim mieście.

– Mamy pytanie, na ile "lajk" pan prezydent przyjedzie do nas tutaj na kebaba do Wolanowa? – zapytał jeden z nastolatków. Nawrocki dopytywał, czy kebab w Wolanowie jest dobry, na co uczeń odpowiedział, że jest "bardzo dobry". – Wołowy czy drobiowy? A sos? – dopytywał. – Ja jem tylko z ostrym – zaznaczył. – Ostry też może być — odpowiedział nastolatek. – To przyjadę — zadeklarował prezydent. Nagranie na TikToku zdobyło blisko 250 tys. "polubień".

Nawrocki dotrzymał obietnicy. "Zwyczajnie, bez mediów"

Karol Nawrocki udowodnił, że nie rzuca słów na wiatr i w sobotę, 4 października przyjechał do Wolanowa, by zjeść słynny już "kebab prezydencki", który znalazł się w ofercie miejscowego lokalu. "Prezydent dotrzymuje słowa. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Wolanowie Prezydent Karol Nawrocki obiecał chłopakom, że pójdzie z nimi na kebaba. Dziś był ten dzień. Zwyczajnie, bez mediów – po prostu spotkanie przy rollo. Ja nie potrafiłem odpuścić, musiałem też spróbować" – napisał na platformie X Mikołaj Bujak, fotograf głowy państwa. I zamieścił krótkie nagranie ze spotkania.

Prezydent na meczu A klasy

Nawrocki pojawił się również na meczu piłkarskiej A klasy pomiędzy Jaguarem Wolanów a Młodzikiem Radom. Prezydent chętnie rozmawiał z kibicami i pozował do zdjęć w szaliku lokalnego klubu, który otrzymał w prezencie. "Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. @NawrockiKn w imieniu Jaguara Wolanów dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował. Ładny szalik, proszę bronić barw!" – napisał na X Szymon Janczyk, dziennikarz portalu weszlo.com

