Nietypowe zaproszenie dla Nawrockiego. "Tylko z ostrym jem"

Jeden z chłopców zapytał, za ile "like" prezydent "przyjedzie do nas tutaj na kebaba do Wolanowa?". Karol Nawrocki dopytywał, czy kebab w Wolanowie jest dobry, na co uczeń odpowiedział, że jest „bardzo dobry”. – Wołowy czy drobiowy? – dopytywał, na co chłopcy odpowiedzieli, że "mieszany". – Najlepszy mieszany. A sos? — zapytał prezydent i dodał, że on sam je tylko z ostrym. – Ostry też może być — odpowiedział uczeń. – To przyjadę — zadeklarował Karol Nawrocki.

twitter

Prezydent i pierwsza dama na rozpoczęciu roku szkolnego w Wolanowie

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka wzięli w poniedziałek udział w inauguracji roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie (woj. mazowieckie).

– To wy, droga młodzieży, drogie dzieci, jesteście dziś najważniejsi – podkreślił Karol Nawrocki.

Cytując słowa patrona szkoły, św. Jana Pawła II, zaznaczył, że "nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli". – Wy, kończąc szkołę, będziecie światłymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej – dodał.

Karol Nawrocki zauważył, że jest to wielki zaszczyt dla uczniów, ale również zobowiązanie. – Wierzcie w siebie, uczcie się, bądźcie dumnymi Polakami – zaznaczył. Prezydent dodał, że dzieciństwo, "to jest ten czas, w którym jesteśmy radośni, w którym się uczymy, ale też, w którym nabieramy wiedzy, umiejętności i możliwości, które dają nam funkcjonować, gdy będziemy już dorosłymi osobami, w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym".

Z kolei pierwsza dama Marta Nawrocka życzyła uczniom, aby ten rok szkolny był dla nich czasem rozwijania pasji, talentów i odkrywania świata.

– Wam, drodzy nauczyciele, życzę dużo cierpliwości i niegasnącej satysfakcji zawodowej. A nam, rodzicom, życzę dużo radości i dumy z każdego dnia, kiedy nasze dzieci będą zdobywać nowe umiejętności – mówiła.

Czytaj też:

"Pilnie realizuje obietnice wyborcze". Niemcy oburzeni na NawrockiegoCzytaj też:

Dzieci Nawrockich poszły do szkoły. "Jesteśmy w kontakcie z policją"