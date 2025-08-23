Marta Nawrocka wsparła kobiety. Oficjalny debiut pierwszej damy

Jak poinformowała w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta RP, pierwsza dama objęła Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej honorowym patronatem. Jak podkreślają jego organizatorzy, to jedyny taki turniej w Polsce. Uczestniczą w nim drużyny reprezentujące kluby piłkarskie, w których trenują kobiety w różnych grupach wiekowych – od najmłodszych do seniorek.

Marta Nawrocka wsparła kobiety

– Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie jest tylko domena męska. Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły – mówiła Nawrocka do uczestniczek. Podkreśliła, że sport to nie tylko rywalizacja, ale również przyjaźń, wspólnota i emocje.

Pierwsza dama objęła festiwal swoim patronatem i zachęcała do dalszego rozwoju piłki nożnej wśród kobiet. – Życzę wam wspaniałych bramek, pięknych emocji i spełnienia sportowych marzeń – dodała.

Pierwsza dama zachwyca od początku

W ubiegłym tygodniu 15 sierpnia pierwsza dama, Marta Nawrocka, wzięła udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. Media od razu zauważyły wybrany przez nią na tę okazję garnitur, który, jak zauważyli komentatorzy, podkreślał zarówno jej klasę, jak i stosowność stroju do uroczystości o charakterze patriotycznym. W mediach społecznościowych zaznaczyła znaczenie dnia, składając hołd żołnierzom i dziękując im za odwagę, poświęcenie oraz służbę Ojczyźnie.

Posty i zdjęcia zamieszczone na oficjalnym profilu pierwszej damy na Instagramie spotkały się z dużym zainteresowaniem internautów. W komentarzach pojawiły się liczne wyrazy zachwytu, zarówno pod kątem stylizacji pierwszej damy, jak i sposobu, w jaki wraz z mężem reprezentuje Polskę. Użytkownicy podkreślali elegancję, klasę i kobiecy charakter jej stroju, a także doceniali parę prezydencką jako wzór godnej reprezentacji państwa.

