Jak Polacy oceniają Nawrockiego? Sondaż daje odpowiedź

Ogólnopolska Grupa Badawcza zapytała Polaków o to, jak oceniają nowego prezydenta. Karol Nawrocki może być zadowolony z werdyktu. 41,7 proc. ankietowanych oceniło jego prezydenturę pozytywnie. Negatywną ocenę wystawiło z kolei 32,7 proc. respondentów. 25,6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został zrealizowany przez OGB w dniach 6-13.08.2025 metodą CATI na próbie 1000 respondentów.

Ambitne plany prezydenta

Podczas inauguracji swojej prezydentury Karol Nawrocki zapowiedział, że powoła przy Pałacu Prezydenckim Radę ds. naprawy ustroju państwa. – Polacy chcą naprawy ustroju państwa – oświadczył. – Zaproszę oczywiście do tej rady przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, akademików, osoby, którym troska o państwo polskie i nasz ustrój jest bliska. Wierzę, że Pałac Prezydencki stanie się miejscem dialogu, dyskusji o konsekwentnej naprawie ustroju Rzeczypospolitej – mówił.

Jak stwierdził, do roku 2030 Polska powinna przyjąć nową konstytucję. – Wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych, w ostatnim czasie tak regularnie łamano polską konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia, mam nadzieję i wierzę, w roku 2030 – oznajmił.

Zdaniem większości Polaków, większą władzę w kraju powinien mieć prezydent. Taką opinię wyraziło aż 52 proc. respondentów.

Zaledwie 38 proc. pytanych uznało, że w kraju powinien rządzić premier. Sprecyzowanego zdania w tej sprawie nie miało 10 proc. ankietowanych.

Taki wynik sondażu skomentował w rozmowie z gazetą dr Sergiusz Trzeciak. W opinii eksperta, ma on związek z niedawnymi wyborami prezydenckimi, w których zwyciężył Karol Nawrocki.

– Jeżeli jest rząd, który jest mało popularny, a prezydent jest na fali, gdyż niedawno było zaprzysiężenie, to zawsze jest świeży kredyt zaufania dla nowego prezydenta. Z sondaży wynika też szukanie kogoś, kto jest sprawczy – stwierdził.

