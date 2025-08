Nawrocki zapowiedział nową konstytucję. "Wzmocnienie roli prezydenta"

W środę o godz. 10:00 odbyła się uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Najpierw nowa głowa państwa złożyła uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, a następnie wygłosiła pierwsze orędzie.

Podczas przemówienia Nawrocki poinformował, że powoła przy Pałacu Prezydenckim Radę ds. naprawy ustroju państwa. – Polacy chcą naprawy ustroju państwa – oświadczył. – Zaproszę oczywiście do tej rady przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, akademików, osoby którym troska o państwo polskie i nasz ustrój jest bliska. Wierzę, że Pałac Prezydencki stanie się miejscem dialogu, dyskusji o konsekwentnej naprawie ustroju Rzeczypospolitej – mówił.

Prezydent zapewnił, że będzie stał na straży polskiej ustawy zasadniczej. Zapowiedział też, że do roku 2030 Polska powinna przyjąć nową konstytucję. – Wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych, w ostatnim czasie tak regularnie łamano polską konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia, mam nadzieję i wierzę, w roku 2030 – oznajmił.

Nowa konstytucja? "Wzmocnienie roli prezydenta"

W programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker odniósł się do zapowiedzi Karola Nawrockiego. – W ostatnich latach w Polsce wielokrotnie był spór o konstytucję. Prezydent wskazał, że jest w tej chwili dobry czas, żeby rozpocząć pracę nad nową konstytucją, żeby ponad podziałami politycznymi spróbować ją przygotować – powiedział.

Jak podkreślił, szczegóły dotyczące projektu nowej konstytucji będą przedstawiane po konsultacjach z ekspertami. – Na pewno dzisiejsza sytuacja ustrojowa w Polsce tworzy wiele problemów kompetencyjnych i nowe przepisy powinny je rozwiązywać – przekonywał.

– Każdy prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, z bardzo mocnym mandatem. W przypadku prezydenta Nawrockiego mówimy także o historycznej frekwencji. Konstytucyjne kompetencje prezydenta powinny być adekwatne do mandatu, który uzyskuje. W związku z tym wzmocnienie roli prezydenta jest również ważne – stwierdził Szefernaker.

