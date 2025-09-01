"Pilnie realizuje obietnice wyborcze". Niemcy oburzeni na Nawrockiego

W poniedziałek rano, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, prezydent Karol Nawrocki powiedział na Westerplatte, że "aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo musimy załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski domagam się jednoznacznie dla dobra wspólnego". – Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości i prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale potrzebuje też reparacji od państwa niemieckiego – tłumaczył.

Karol Nawrocki zaapelował o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji. – Wierzę, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydent na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami – mówił.

Nawrocki domaga się reparacji. Niemiecka prasa oburzona

Słowa prezydenta RP odbiły się echem w Niemczech.

Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" napisał w komentarzu, że "Karol Nawrocki jest prezydentem Polski niecałe cztery tygodnie, ale już pilnie realizuje swoje obietnice wyborcze".

Niemiecka gazeta oceniła, że od początku kampanii prezydenckiej coraz częściej słychać antyniemieckie hasła. "Są one skierowane nie tyle przeciwko samym Niemcom, co przeciwko polskim politykom, którzy rzekomo są zbyt blisko Berlina, takim jak Tusk" – napisano.

Dziennik na swojej stronie internetowej zauważył, że “Karol Nawrocki, z wykształcenia historyk, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i IPN, narzucił opinii publicznej wizję historii PiS". "Prezydent milczy za to o udanej drodze pojednania polsko-niemieckiego, którego przykładem jest spotkanie byłego kanclerza RFN Helmuta Kohla z premierem Tadeuszem Mazowieckim krótko po upadku muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku. w Krzyżowej na Śląsku" – czytamy. Zdaniem niemieckiej gazety “PiS konsekwentnie pomija temat reparacji wojennych od Rosji – państwa będącego następcą Związku Radzieckiego, którego Armia Czerwona najechała Polskę 17 września 1939 roku”.

Zdaniem niemieckiej gazety "postulat reparacji wojennych podniesiony przez Karola Nawrockiego podczas uroczystości rocznicowych na Westerplatte, spotkał się ze sprzeciwem premiera Donalda Tuska". "W swoim przemówieniu Donald Tusk przypomniał, kto jest wrogiem, a kto sojusznikiem" – napisano.

Niemiecki dziennik skrytykował Karola Nawrockiego za zawetowanie rządowej ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. Podkreślił, że prezydent działa zgodnie ze swoim hasłem wyborczym "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy".

Zdaniem niemieckiej gazety "od momentu objęcia urzędu prezydent Karol Nawrocki podsyca nastroje nacjonalistyczne w kraju". "Blokuje pomoc dla obywateli Ukrainy, a w rocznicę wybuchu II wojny światowej domaga się reparacji wojennych od Niemiec" – czytamy w komentarzu.

