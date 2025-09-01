Morawiecki: "Przeproś i błagaj o przebaczenie". Nawrocki pięknie to ujął

W poniedziałek o godz. 4:45 na Westerplatte rozpoczęły się uroczystości związane z 86. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W obchodach biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Wpis poświęcony rocznicy opublikował też były szef rządu. Mateusz Morawiecki pisze: "1 września 1939 roku Niemcy rozpoczęli najstraszliwszą wojnę w historii świata. To oni stali się sprawcami niewyobrażalnych zbrodni, cierpienia i zniszczenia, które spadły na Polskę i całą Europę".

"Polska została napadnięta bez wypowiedzenia wojny. Nasze miasta płonęły, Warszawa została zrównana z ziemią, wsie spalone, a miliony obywateli – zamordowane w obozach zagłady i podczas pacyfikacji. Całe rodziny zniknęły z mapy życia, a dziedzictwo naszej Ojczyzny zostało brutalnie ograbione i zniszczone. Straty Polski były gigantyczne. Szacuje się, że zginęło ponad 6 milionów naszych obywateli, a zniszczenia materialne były niewyobrażalne – od fabryk i szkół, po muzea, archiwa i dzieła sztuki. To, co budowaliśmy przez pokolenia, w kilka lat zostało zdeptane przez niemiecką okupację" – przypomina polityk PiS.

Morawiecki cytuje Nawrockiego

Morawiecki podkreśla, że do dziś Niemcy nie rozliczyły się z tych zbrodni wobec Polski. "Odszkodowania, które nam się należą, nigdy nie zostały wypłacone. Nie naprawiono wyrządzonych szkód, nie zwrócono zagrabionych dóbr kultury, nie uznano pełnej odpowiedzialności wobec naszego narodu. Pamięć o ofiarach i bohaterach to nasz obowiązek. Ale obowiązkiem jest także domaganie się sprawiedliwości. Bo bez prawdy i bez naprawienia krzywd, historia nigdy nie zostanie naprawdę zamknięta" – zauważa.

Były premier dodał, że zgadza się ze słowami wypowiedzianymi na Westerplatte przez Karola Nawrockiego: "Przepięknie to ujął dziś Prezydent RP Karol Nawrocki – 'Nie zabijaj i nie kradnij. A jak zabiłeś i ukradłeś, to przeproś, błagaj o przebaczenie i pamiętaj, że musisz zadość uczynić za swoje grzechy. Wieczna hańba niemieckim i sowieckim mordercom, niech żyje Polska!'. Dlatego Polska nigdy nie zrezygnuje z walki o pamięć, prawdę i odszkodowania. Winni zbrodni muszą ponieść odpowiedzialność, a ich spadkobiercy – mają obowiązek naprawienia szkód".

Czytaj też:

"Być gotowym na każdą ewentualność". Szef MON: Westerplatte to zobowiązanieCzytaj też:

Prezydent na Westerplatte: Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji