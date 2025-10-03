"Prezydencie Nawrocki i chomiku". Nietypowy apel

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zmienił Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Nowelizacja odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).

"Dlatego zostaje losowanie referenta przez SLPS, a reszta składu dobierana jest według jasnych i przejrzystych zasad, ustalonych przez prezesa sądu i zaopiniowanych przez kolegium" – napisał Żurek w piątek na platformie X. Dodał, że jego decyzja oznacza "szybsze rozprawy, krótsze kolejki i wyroki wydawane w pełni legalnych składach".

Prezydent o decyzji Żurka: Ostentacyjne złamanie prawa

Rozporządzenie ministra Waldemara Żurka skrytykował prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa nazwała je "ostentacyjnym aktem bezprawia".

Prezydent stwierdził na portalu X, że "rozporządzenie ma de facto zastąpić ustawę, ponieważ Minister Sprawiedliwości ma świadomość, że w sposób legalny nie jest w stanie wprowadzić proponowanych rozwiązań, godzących w niezawisłość i niezależność sędziowską oraz w prawo obywateli do sądu".

"Próba zastępowania ustaw rozporządzeniem uderza w porządek konstytucyjny i w legitymację demokratyczną władzy ustawodawczej. Projektowane reguły ustalania składu sądu mają stać się nieweryfikowalne po to, by umożliwić ręczne sterowanie doborem sędziów pod polityczne potrzeby i oczekiwania rządzących. To prosta droga do zniszczenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości i do zniesienia gwarancji bezstronności" – napisał Nawrocki.

Stefaniak: Nie idźcie tą drogą

Do opinii prezydenta odniósł się w piątek na antenie Polsat News zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak. – Panie prezydencie Nawrocki i chomiku, nie idźcie tą drogą, bo mam wrażenie, że to oświadczenie jest nieco nonszalanckie – powiedział.

W ten sposób przedstawiciel KPRM nawiązał do słynnej wypowiedzi Aleksandra Kwaśniewskiego "Ludwiku Dorn i Sabo nie idźcie tą drogą", jaka padła przed laty na konwencji SLD.

Jakub Stefaniak skomentował również wystąpienie szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego, który przedstawił stanowisko głowy państwa. Zdaniem wiceszefa KPRM, Bogucki jako były poseł PiS jest współodpowiedzialny za "galimatias" w wymiarze sprawiedliwości. – Mam wrażenie, że z jednej strony to jest bezczelność, a z drugiej strony egzemplifikacja hasła "ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni” – powiedział Stefaniak.

Przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stwierdził, sami sędziowie śmieją się z systemu losowania i mówią o nim "ziobromat". – No bo dziwnym trafem jakoś się składało, że do spraw politycznych byli losowani ci, którzy są określani "neosędziami" – dodał.

