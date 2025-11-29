"Bezprecedensowa sytuacja". KO zwołuje specjalną naradę

O planach dolnośląskiej KO związanych z zarzutami przedstawionymi przez prokuraturę prezydentowi Wrocławia informuje w sobotę Onet.pl.

KO ma problem z Sutrykiem. Zwołano specjalną naradę

— Bezprecedensowa sytuacja we Wrocławiu. Po raz pierwszy urzędującemu prezydentowi miasta postawiono poważne zarzuty. W tym zarzuty o charakterze korupcyjnym — podkreślił w rozmowie z portalem Michał Jaros. Wiceminister rozwoju, a jednocześnie szef dolnośląskich struktur Koalicji Obywatelskiej poinformował, że podjął decyzję o zwołaniu na przyszły tydzień zarządu regionu, aby zająć stanowisko w tej sprawie.

Co w obecnej sytuacji zrobi KO? To nie jest jasne. Jak przypomina Onet, to klub KO razem z Lewicą daje Sutrykowi większość w radzie miasta. Według portalu, zerwanie koalicji jest jednak mało prawdopodobne, zwłaszcza – jak podkreślono – że radni KO nie stanowią zwartej grupy. "Szef partii na Dolnym Śląsku Michał Jaros jest krytykiem Sutryka, ale to może okazać się niewystarczające" — czytamy.

"Kluczowe" głosowanie. Sutryk będzie mógł spać spokojnie?

Z nieoficjalnych rozmów dziennikarzy portalu z dolnośląskimi politykami KO wynika, że kluczowe ma być głosowanie ws. przyjęcia budżetu miasta. Zostało ono zaplanowane na 18 grudnia.

– Jeśli budżet przejdzie, Sutryk będzie spał spokojnie. Proces przed sądem potrwa długo. Możliwe, że wyrok pierwszej instancji zapadnie już po kolejnych wyborach samorządowych. Jacek nie może kolejny raz ubiegać się o prezydenturę w mieście, więc nie ma żadnego interesu w tym, by rezygnować przed czasem – podkreśla jeden z rozmówców Onetu.

Sutryk i Collegium Humanum. Lewy dyplom za posadę w miejskiej spółce?

Przypomnijmy, że prezydent Wrocławia został zatrzymany przez CBA w związku z aferą wokół Collegium Humanum w listopadzie 2024 roku. "Gazeta Wyborcza" donosi, że kluczowym dowodem przeciwko S. mają być zeznania byłego rektora uczelni, Pawła Cz. Chodzi o sprawę uzyskania przez niego dyplomu MBA na uczelni Collegium Humanum bez faktycznego uczestnictwa w zajęciach. Prokuratura będzie przekonywała sąd, że Jacek S. dopuścił się korupcji i oszustwa.

Korupcja miała polegać na zatrudnieniu byłego rektora Collegium Humanum Pawła Cz. w miejskiej spółce oraz zapłacie prywatnej uczelni czesnego za dyplom studiów, których w rzeczywistości samorządowiec nie odbył. Jacek S. wielokrotnie zapewniał, że sam zapłacił za studia na uczelni i zdał egzamin.

Sutryk z zarzutami

W czwartek prokuratura postawiła prezydentowi Wrocławia cztery zarzuty. Sutryk będzie odpowiadał przez sądem za wręczenie korzyści majątkowej byłemu rektorowi uczelni Collegium Humanum.

"Jacek S. dokonał elektronicznej rekrutacji na studia podyplomowe MBA w Collegium Humanum, podpisano antydatowaną umowę, a Jacek S. wpłacił 9 500 zł tytułem czesnego. W czerwcu 2020 roku, bez faktycznego odbycia studiów, Jacek S. odebrał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych" – przekazała prokuratura.

Samorządowiec przekonuje, że jest niewinny i będzie bronił swojego dobrego imienia.

Czytaj też:

Afera Collegium Humanum. Jest akt oskarżenia przeciwko Jackowi S.Czytaj też:

Ciemne chmury nad Sutrykiem. "Śledczy mają kluczowy dowód"Czytaj też:

Zmiana prezydenta? Wiadomo, co z referendum