Zmiana prezydenta? Wiadomo, co z referendum

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk Źródło: PAP / Andrzej Jackowski
Nie dojdzie do referendum ws. odwołania prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Stowarzyszeniu SOS Wrocław ponownie nie udało się zebrać wymaganych ponad 46 tys. podpisów.

Termin na złożenie podpisów upływa we wtorek. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej przewodniczący organizacji, a zarazem radny miasta z opozycyjnego Klubu Radnych Naprawmy Przyszłość Piotr Uhle, zebrano ich 20 tys.

– Obóz prezydenta obronił się, ale Wrocław zapłaci za to wielką cenę. Środowisko Jacka Sutryka rozpętało wobec nas wielką kampanię nienawiści i hejtu. Stan demokracji we Wrocławiu nigdy nie był tak zły – powiedział Uhle.

W ramach pierwszej akcji zbierania podpisów, która została przeprowadzona na początku roku, uzyskano ok. 33 tys.

SOS Wrocław zarzuca Jackowi Sutrykowi m.in. niespełnienie obietnic wyborczych, a także przypomina o prokuratorskich zarzutach, jakie usłyszał prezydent miasta w sprawie Collegium Humanum.

Zmiany we wrocławskiej PO

Pod koniec października br. Krajowy Sąd Koleżeński PO zdecydował o wykluczeniu Renaty Granowskiej, wiceprezydent Wrocławia i szefowej powiatowych struktur Platformy. Werdykt pierwszej instancji został podtrzymany.

Informację w tej sprawie potwierdził Michał Jaros, szef dolnośląskich struktur PO i wiceminister rozwoju i technologii, który wniosek o wykluczenie Granowskiej złożył już w marcu. Jako oficjalny powód wskazał decyzję o stworzeniu koalicji z Jackiem Sutrykiem bez rozmów i uzyskania zgody ze strony władz partyjnych. Jak podkreślał, tylko wojewódzkie władze partii mogły zdecydować o zawiązaniu koalicji, natomiast szefowa powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej dokonała samowoli. Argumentację Jarosa podzielił Sąd Koleżeński Regionu Dolnośląskiego PO wyrzucając Granowską z partii.

W oficjalnym oświadczeniu dla mediów działaczka napisała wówczas, że "w państwie prawa bezwzględnym obowiązkiem winno być stosowanie i przestrzeganie reguł i prawa". "Dzisiaj żadna z tych wartości nie została przez sąd koleżeński dochowana. W ich miejsce doszło do przeprowadzenia, oczekiwanego przez wąskie grono osób autorytarnego procesu pokazowego" – oceniła.

Źródło: Radio Zet / rmf24.pl, PAP, DoRzeczy.pl
