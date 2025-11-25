Zmiana prezydenta? Wiadomo, co z referendum

Termin na złożenie podpisów upływa we wtorek. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej przewodniczący organizacji, a zarazem radny miasta z opozycyjnego Klubu Radnych Naprawmy Przyszłość Piotr Uhle, zebrano ich 20 tys.
– Obóz prezydenta obronił się, ale Wrocław zapłaci za to wielką cenę. Środowisko Jacka Sutryka rozpętało wobec nas wielką kampanię nienawiści i hejtu. Stan demokracji we Wrocławiu nigdy nie był tak zły – powiedział Uhle.
W ramach pierwszej akcji zbierania podpisów, która została przeprowadzona na początku roku, uzyskano ok. 33 tys.
SOS Wrocław zarzuca Jackowi Sutrykowi m.in. niespełnienie obietnic wyborczych, a także przypomina o prokuratorskich zarzutach, jakie usłyszał prezydent miasta w sprawie Collegium Humanum.
Zmiany we wrocławskiej PO
Pod koniec października br. Krajowy Sąd Koleżeński PO zdecydował o wykluczeniu Renaty Granowskiej, wiceprezydent Wrocławia i szefowej powiatowych struktur Platformy. Werdykt pierwszej instancji został podtrzymany.
Informację w tej sprawie potwierdził Michał Jaros, szef dolnośląskich struktur PO i wiceminister rozwoju i technologii, który wniosek o wykluczenie Granowskiej złożył już w marcu. Jako oficjalny powód wskazał decyzję o stworzeniu koalicji z Jackiem Sutrykiem bez rozmów i uzyskania zgody ze strony władz partyjnych. Jak podkreślał, tylko wojewódzkie władze partii mogły zdecydować o zawiązaniu koalicji, natomiast szefowa powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej dokonała samowoli. Argumentację Jarosa podzielił Sąd Koleżeński Regionu Dolnośląskiego PO wyrzucając Granowską z partii.
W oficjalnym oświadczeniu dla mediów działaczka napisała wówczas, że "w państwie prawa bezwzględnym obowiązkiem winno być stosowanie i przestrzeganie reguł i prawa". "Dzisiaj żadna z tych wartości nie została przez sąd koleżeński dochowana. W ich miejsce doszło do przeprowadzenia, oczekiwanego przez wąskie grono osób autorytarnego procesu pokazowego" – oceniła.
