Nawrocki spotka się z Orbanem. Ujawniono szczegóły

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że 3 grudnia w węgierskim Ostrzyhomiu odbędzie się szczyt prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Zapowiedział przy tym, że szczyt zostanie połączony z oficjalną wizytą prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech.

Marcin Przydacz ocenił, że „kierunek ten obecnie nie jest priorytetem dla polskiego rządu”.

Nawrocki uda się na Słowację i do Czech

– Prezydent Karol Nawrocki chce, abyśmy wykorzystywali tę dobrą formę współpracy, sprawdzoną historycznie, jak i skuteczną – mówił.

Podkreślił, że wizyta prezydenta na Słowacji, w tym spotkanie z prezydentem Peterem Pellegrinim, zaplanowana jest już na środę. Z kolei 24 listopada Karol Nawrocki odwiedzi czeską Pragę, gdzie spotka się z prezydentem Petrem Pavlem oraz premierem nowego rządu.

Szczyt V4 na Węgrzech. Nawrocki spotka się też z Orbanem

Mówiąc o szczegółach szczytu Grupy Wyszehradzkiej, który 3 grudnia odbędzie się w Ostrzyhomiu na Węgrzech, powiedział, że „tuż po spotkaniu wielostronnym odbędzie się także oficjalna wizyta prezydenta RP w Budapeszcie i spotkanie z odpowiednikiem, z głową państwa węgierskiego prezydentem TamasemSulyokiem, jak i z premierem Węgier Viktorem Orbanem”.

Marcin Przydacz wyjaśnił, że spotkania na Węgrzech mają dotyczyć spraw gospodarczych oraz współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza i Bukaresztańskiej Dziewiątki, a także w ramach Unii Europejskiej.

– Z całością państw Grupy Wyszehradzkiej łączą nas pewne interesy wewnątrz UE – by nie dać tym procesom centralizacyjno-dominacyjnym postępować w UE. Musimy tu budować sojusze, chociażby w kontekście paktu migracyjnego – wyjaśnił.

Czytaj też:

Europoseł PiS: Nie zgadzam się z Viktorem OrbanemCzytaj też:

Ziobro u Orbana. "Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi"