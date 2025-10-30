Ziobro u Orbana. "Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spotkał się w czwartek w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Na profilu szefa węgierskiego rządu w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie polityków.

"Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd polski rozpoczął na nią polityczną nagonkę. Dzisiaj spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W takich absurdalnych czasach żyjemy..." – oznajmił za pośrednictwem platformy X Orban.

Ziobro o szczegółach spotkania z Orbanem

Wizyta Ziobry na Węgrzech wywołała falę komentarzy. Do sprawy odniósł się m.in. premier Donald Tusk. "Albo w areszcie, albo w Budapeszcie" – napisał.

Głos zabrał również sam Ziobro. "Tydzień temu zapowiadałem, że na zaproszenie jadę do Budapesztu na premierę filmu »Przejęcie« red. Tulickiego. Węgierskim przyjaciołom pokazaliśmy, czym naprawdę jest rząd Tuska – jak łamie prawo i konstytucję, jak nielegalnie przejął media publiczne, zmieniając je we własną tubę propagandową, i jak w kryminalny sposób podporządkował sobie prokuraturę oraz nadzór nad sądami, by wpływać na wyroki" – oświadczył były minister sprawiedliwości.

"W Budapeszcie zostałem zaproszony również na nieplanowane wcześniej spotkanie z premierem Viktorem Orbanem. Rozmawialiśmy o sprawach ogólnopolitycznych. Pogratulowałem mu obrony suwerenności i tożsamości Węgier. Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi i że Polska znów będzie suwerennym państwem" – stwierdził polityk PiS.

Ziobro może stracić immunitet

Prokuratura złożyła we wtorek wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Chce także tymczasowego aresztowania posła PiS.

Według prokuratury, istnieje podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

