Ziobro spotkał się z Orbanem. W sieci wrze: "Przestroga dla Węgier", "będzie azyl?"

W Budapeszcie doszło do spotkania premiera Węgier Viktora Orbana z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. "Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd polski rozpoczął na nią polityczną nagonkę. Dzisiaj spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W takich absurdalnych czasach żyjemy..." – napisał szef węgierskiego rządu.

Matecki: Wyrażamy wdzięczność. Sikorski: Będzie azyl?

"W Polsce, po objęciu władzy przez liberalne partie, wspierane przez Europejską Partię Ludową i Komisję Europejską pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, rozpoczął się proces, który nie ma nic wspólnego z praworządnością. Jest to wynik szantażu i bezprawnego wstrzymania funduszy unijnych, mających na celu obalenie demokratycznie wybranego rządu. Następnie rozpoczęły się czystki polityczne, w tym bezprawne przejęcie mediów publicznych przez policję, służby wywiadowcze i prywatne agencje ochrony, a także nielegalne zajęcie Prokuratury Krajowej, gdzie nawet urzędującemu prokuratorowi odmówiono wstępu" – komentuje poseł PiS Dariusz Matecki. Dalej polityk wylicza: "Doszło również do naruszenia Pałacu Prezydenckiego i bezprawnego zatrzymania posłów opozycji, byłych ministrów oraz posła Marcina Romanowskiego, który został bezprawnie aresztowany, mimo że korzystał z immunitetu międzynarodowego jako członek Rady Europy. Otrzymał on azyl polityczny na Węgrzech, za co wyrażamy głęboką wdzięczność narodowi węgierskiemu".

Matecki przekonuje, że "rząd Donalda Tuska niszczy polską gospodarkę, toleruje masową migrację z Niemiec i realizuje polityczne rozkazy Berlina i Brukseli". Wskazał, że to, co dzieje się dziś w Polsce, jest przestrogą dla Węgier przed nadchodzącymi wyborami. "Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, by ją chronić. Brońcie swojego państwa, swojej wolności i swojego prawa do samostanowienia" – podsumował.

Szef MSZ Radosław Sikorski kpi: "Jak Państwo obstawiacie, będzie azyl czy nie?". Rzecznik rządu Adam Szłapka również krytycznie ocenia całą sytuację: "Szłapka Niedługo to spotkania klubu parlamentarnego będą robić u Orbana".

"Gdy stracicie władzę, państwo węgierskie, zgodnie z prawem UE, odda ich w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości" – zwraca się do Orbana poseł KO Witold Zembaczyński.

