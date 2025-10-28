Ziobro straci immunitet? Jest wniosek prokuratury

– Prokuratura złożyła wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze – poinformowała rzecznik Prokuratury Krajowej Anna Adamiak. – Wszystkie dowody pozwoliły na przyjęcie przez prokuratora dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że pan poseł Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw – przekazała podczas briefingu prasowego. We wniosku zawarto też postulat wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS. – Podstawą skierowania tego wniosku są ustalenia dokonane w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej – wskazała prok. Adamiak.

– Celem zespołu było wyjaśnienie nieprawidłowości w zakresie dysponowania, wydatkowania i rozliczania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Efektem wielomiesięcznej pracy tego zespołu było zgromadzenie obszernego materiału dowodowego. Te wszystkie dowody pozwoliły na przyjęcie przez prokuratora dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że pan poseł Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw. Czyny te pozostają w ścisłej relacji do pełnionej przez posła poprzednio funkcji ministra sprawiedliwości – przekazała prok. Adamiak.

Prokuratura twierdzi, że Ziobro "założył zorganizowaną grupę przestępczą"

– Opisane we wniosku przestępstwa miały polegać przede wszystkim na przekraczaniu uprawnień i niedopełnianiu obowiązków jako funkcjonariusz publiczny, to są tzw. przestępstwa urzędnicze. Jednakże ustalenia przeprowadzone w tym postępowaniu skutkowały przyjęciem kumulatywnej kwalifikacji tychże działań z innymi przestępstwami. Chodzi o przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa polegające na podejmowaniu działań w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokurator ustalił w oparciu o dowody, że pan Zbigniew Ziobro założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą – mówi rzecznik PK.

Według prokuratury "zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę dla prokuratora, by przyjąć, że pan Zbigniew Ziobro założył taką grupę, która składała się z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osób pełniących funkcje publiczne w tymże ministerstwie, a także z osób, które były powiązane z podmiotami-beneficjentami uzyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości". – Te osoby popełniały przestępstwa przeciwko mieniu i przeciwko dokumentom. Ustalono, że w ramach 26 czynów przywłaszczono ponad 150 mln zł środków z Funduszu Sprawiedliwości – dodała Anna Adamiak.

Z tego ruchu prokuratury cieszy się były szef MS Adam Bodnar. "30 stycznia 2024 r. powołałem Zespół Śledczy nr 2 ds. Funduszu Sprawiedliwości. Od tego czasu sporo się wydarzyło. Ale dzisiaj jest kulminacja. Gratuluję prokuratorom (w tym prok. Piotrowi Woźniakowi, szefowi Zespołu) konsekwencji i determinacji. Młyny sprawiedliwości działają" – napisał w serwisie X.

