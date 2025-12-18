TSUE wydał wyrok ws. TK. Rzecznik prezydenta: Sprawa jest oczywista

Polski Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To reakcja na skargę, którą 17 lipca 2023 r. złożyła przeciwko Polsce Komisja Europejska.

KE zarzuciła polskiemu TK, że w dwóch wyrokach naruszył zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym. Chodzi o orzeczenia Trybunału z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r. TSUE uznał, że działania polskiego TK naruszyły zasadę skutecznej ochrony sądowej, a także pogwałciły pierwszeństwo, autonomię, skuteczność oraz jednolite stosowanie prawa Unii Europejskiej.

TSUE stwierdził również, że powołanie trzech sędziów TK w grudniu 2015 r. oraz jego prezesa w grudniu 2016 r. "naruszało podstawowe reguły dotyczące procedur nominacyjnych w Polsce".

Leśkiewicz: Sprawa jest oczywista

Rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego został zapytany o tę sprawę przez dziennikarzy w Pałacu Prezydenckim. – Sprawa jest oczywista i jasna.W Polsce obowiązuje konstytucja i jest ona nadrzędna wobec wszystkich innych aktów, w tym aktów upolitycznionego TSUE – ocenił.

– Porządek prawny w Polsce regulują konstytucja i ustawy. Żadne inne prawo, w tym prawo europejskie, nie może w żaden sposób ingerować w materię ustrojową Rzeczpospolitej i to jest sprawa oczywista – podkreślił Rafał Leśkiewicz.

Wcześniej głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk. – Spodziewałem się takiego orzeczenia. Mówię o tym bez satysfakcji, bo to jest zawsze bardzo złe dla Polski, kiedy trybunały międzynarodowe mówią, że coś złego stało się w Polsce. Oczywiście wiemy, że to się stało za czasów Kaczyńskiego, Ziobry i Dudy. Wiemy, jakie to jest zło. Myśmy tak samo to definiowali. I wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest wadliwy. Z naszego punktu widzenia on nie może działać, on w ogóle nie funkcjonuje. I ten werdykt, to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza to tylko – skomentował.

Czytaj też:

"Mówię o tym bez satysfakcji". Tusk reaguje na wyrok TSUE