Błaszczak: Ten absurdalny atak ma przykryć aferę Tuska

Prokuratura złożyła we wtorek wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Chce także tymczasowego aresztowania posła PiS.

Według prokuratury, istnieje podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek o areszt dla Ziobry a afera CPK. Błaszczak: Chcą przykryć aferę Tuska

– Wczoraj zarówno premier Tusk, jak i jego rzecznik Szłapka byli bardzo aktywni, jeżeli chodzi o ataki na Prawo i Sprawiedliwość w kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziś okazuje się, że właściciel firmy [Dawtona – przy. red.] wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że przecież Skarb Państwa może odkupić w każdej chwili tę nieruchomość po cenie z 2023 r. Takie zobowiązanie zostało zawarte w akcie notarialnym – zauważył na wtorkowej konferencji prasowej Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

– Dlaczego właśnie dziś Prokuratura Krajowa uderzyła w pana ministra Zbigniewa Ziobrę? Czyżby nie dlatego, że wczorajsza afera okazała się pseudoaferą? Czy nie o to chodziło? Ale dlaczego się okazała pseudoaferą? Dlatego, że od grudnia 2023 r. rząd Donalda Tuska nic w tej sprawie nie zrobił. To na kim spoczywa odpowiedzialność za to, co było stawiane wczoraj jako sprawa o charakterze aferalnym? – pytał.

– Posłowie zostali zawieszeni, a więc sprawę wyjaśnimy, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. A czy Donald Tusk takie działania podjął w stosunku na przykład do posła, który jest prezesem KOWR-u? A przypomnę, że mamy taką sytuację, że poseł koalicji 13 grudnia jest prezesem KOWR-u – mówił dalej.

– Czy jakieś działania wyjaśniające w tej sprawie zostały przez Donalda Tuska podjęte? Nie, nie podjęto żadnych, a więc stawiam tezę, że ten atak, absurdalny atak na pana ministra Zbigniewa Ziobrę ma służyć temu, żeby przykryć aferę, która jest aferą Donalda Tuska – stwierdził Błaszczak.

Czytaj też:

Kaczyński grzmi o "zemście". "To są po prostu brednie i bzdury"Czytaj też:

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry. Jaki: Świat nie widział czegoś tak żałosnego