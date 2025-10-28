Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry. Jaki: Świat nie widział czegoś tak żałosnego

– Prokuratura złożyła wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze – poinformowała rzecznik prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak. – Wszystkie dowody pozwoliły na przyjęcie przez prokuratora dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że pan poseł Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw – przekazała podczas konferencji prasowej.

We wniosku zawarto postulat wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS. – Podstawą skierowania tego wniosku są ustalenia dokonane w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej – podkreśliła prok. Adamiak. Celem zespołu było wyjaśnienie rzekomych nieprawidłowości w zakresie dysponowania, wydatkowania i rozliczania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Opisane we wniosku przestępstwa miały polegać przede wszystkim na przekraczaniu uprawnień i niedopełnianiu obowiązków jako funkcjonariusz publiczny (tzw. przestępstwa urzędnicze). – Ustalenia przeprowadzone w tym postępowaniu skutkowały przyjęciem kumulatywnej kwalifikacji tychże działań z innymi przestępstwami. Chodzi o przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa polegające na podejmowaniu działań w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokurator ustalił w oparciu o dowody, że pan Zbigniew Ziobro założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą – powiedziała prok. Adamiak.

"Świat nie widział jeszcze czegoś tak żałosnego jak wniosek ws. Zbigniewa Ziobry. Aresztowanie swojej konkurencji »za kierowanie grupą przestępczą«, która miała polegać na: przekazaniu środków ze Skarbu Państwa (MS) do Skarbu Państwa (CBA) na zakup Pegasusa (Ziobro publicznie na komisji zniszczył absurd tego wniosku), braku wyłączenia wiceministra (do czego nie było podstaw prawnych), GetBack (za to, że ścigał oczywistą aferę), rzekomo »złym« remoncie budynku Prokuratury, czy dysponowaniu funduszem na OSP i ośrodki pomocy (co jest normalnym sprawowaniem władzy publicznej powierzonej w wyborach przez ludzi)" – wskazał na platformie X wiceprezes PiS Patryk Jaki.

"Za te »przestępstwa« – do paki. A za rozdawanie jachtów, 4 mln łapówki w nodze od stołu, aferę śmieciową itd. – nagrody i skręcanie spraw. I robią to jeszcze ludzie, którzy każdego dnia łamią prawo i nawet tego nie ukrywają. Do tego, do rozpatrywania takich spraw, stworzyli sobie specjalne sądy: SO i SA w Warszawie, gdzie bezprawnie wyłączyli połowę sędziów, losowanie – i mają już tylko swoich. Muszą mieć »swoich« od klepania, bo każdy poważny sędzia taki wniosek od razu by zmiażdżył" – stwierdził eurodeputowany.

Patryk Jaki: Po to przyszedł Żurek

W kolejnym wpisie Jaki zwrócił uwagę, że od pierwszego dnia urzędowania najważniejszym i najczęściej powtarzanym "postulatem" koalicji Tuska jest "zamknięcie kogoś z PiS". "Przez 2 lata nie znaleźli żadnych przekonywających dowodów na cokolwiek, a co więcej wyszło wiele ich nowych spraw (jachty, finansowanie z "drzewa" kampanii Trzaskowskiego etc.)" – zauważył.

"Muszą kogoś z konkurencji rozszarpać. Po to przyszedł Żurek. Jednak cała ta historia będzie niszczyła wizerunek międzynarodowy państwa. Polska z takimi obrazkami zemsty na konkurencji politycznej (...) będzie wyglądała jak kraj trzeciego świata" – podsumował.

