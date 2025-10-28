Kaczyński grzmi o "zemście". "To są po prostu brednie i bzdury"

Prokuratura złożyła we wtorek wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Chce także tymczasowego aresztowania posła PiS.

Według prokuratury, istnieje podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. – Podstawą skierowania wniosku są ustalenia dokonane w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej – poinformowała prok. Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Kaczyński: Chodzi o zemstę

Na wtorkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że decyzja prokuratury "jest skandaliczna" i "ma całkowicie polityczne uzasadnienie". – Ta władza kompletnie nie daje sobie rady z rządzeniem we wszystkich właściwie dziedzinach życia i w związku z tym podejmuje kolejną operację zmierzającą do tego, żeby przesunąć uwagę społeczną w stronę kwestii rzekomych zbrodni, przestępstw Prawa i Sprawiedliwości – powiedział.

– Jeżeli chodzi o charakter zarzutów, które są stawiane panu ministrowi Ziobrze, to one wpisują się dokładnie w to modus operandi, które oni przyjęli, ponieważ nie są w stanie udowodnić tego, że ktoś z naszej partii – poza tymi, których sami żeśmy ustalili, bo rzeczywiście tacy byli i podjęto odpowiednie kroki prawne za naszych rządów – po prostu coś rzeczywiście kradł, że ludzie się wzbogacali – kontynuował Kaczyński.

Prezes PiS zaznaczył, że Fundusz Sprawiedliwości przekazywał pieniądze różnym instytucjom, do czego miał prawo. – Miał także prawo przesunąć pieniądze ze swojego rachunku bankowego na ten rachunek, z którego służby opłaciły zakup Pegasusa – podkreślił.

– Chodzi o zemstę – stwierdził Kaczyński. – Z punktu widzenia prawnego to są po prostu brednie i bzdury, ale dzisiaj w Polsce, jak wiadomo, prawo nie obowiązuje – mówił.

Żurek: To sytuacja bez precedensu w skali europejskiej