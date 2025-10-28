Żurek: To sytuacja bez precedensu w skali europejskiej

Prokuratura złożyła we wtorek wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Chce także tymczasowego aresztowania polityka PiS.

– Dzisiaj prokurator generalny zwrócił się do marszałka Sejmu, do marszałek Hołowni z wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. To rzeczywiście sytuacja bez precedensu chyba w skali europejskiej. Ten wniosek jest bardzo obszerny, zawiera ponad 150 stron - powiedział Waldemar Żurek na konferencji prasowej.

- Prokuratura wskazuje, że mogło dojść do popełnienia 26 przestępstw, głównie chodzi o dysponowanie środkami Funduszu Sprawiedliwości, ale jest tam też niecelowe wydatkowanie środków na remont prokuratury, posiadanie, czy też nienadawanie biegu dokumentom urzędowym, najpoważniejszy zarzut to stworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą – kontynuował minister sprawiedliwości.

Dojdzie do aresztowania Ziobry?

– Prokuratura złożyła wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze – poinformowała rzecznik prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak. – Wszystkie dowody pozwoliły na przyjęcie przez prokuratora dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że pan poseł Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw – przekazała podczas konferencji prasowej.

We wniosku zawarto postulat wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS. – Podstawą skierowania tego wniosku są ustalenia dokonane w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej – podkreśliła prok. Adamiak. Celem zespołu było wyjaśnienie rzekomych nieprawidłowości w zakresie dysponowania, wydatkowania i rozliczania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Opisane we wniosku przestępstwa miały polegać przede wszystkim na przekraczaniu uprawnień i niedopełnianiu obowiązków jako funkcjonariusz publiczny (tzw. przestępstwa urzędnicze). – Ustalenia przeprowadzone w tym postępowaniu skutkowały przyjęciem kumulatywnej kwalifikacji tychże działań z innymi przestępstwami. Chodzi o przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa polegające na podejmowaniu działań w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokurator ustalił w oparciu o dowody, że pan Zbigniew Ziobro założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą – powiedziała prok. Adamiak.

Czytaj też:

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry. Jaki: Świat nie widział czegoś tak żałosnegoCzytaj też:

Ziobro jedzie do Budapesztu. Wyświetli film o Tusku