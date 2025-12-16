Wojna w PiS: Kaczyński nagle zmienił zdanie. "Było już za późno"

Kulisy głośnego wpisu byłego prezesa TVP opisuje we wtorek Wirtualna Polska.

Kaczyński dał Kurskiemu zielone światło. Po tej rozmowie zmienił zdanie

Z ustaleń serwisu wynika, że cios wymierzony przez Jacka Kurskiego w byłego premiera Mateusza Morawieckiego nie był samowolką. Zielone światło na jego publikację dał sam Jarosław Kaczyński. – Jacek nie jest samobójcą, oczywiście, że dostał zgodę – podkreślił jeden z informatorów WP.

Okazuje się, że nieoczekiwanie prezes PiS zmienił w tej sprawie zdanie. Nastąpiło to po jego poniedziałkowej rozmowie z Morawieckim, która miała być dobra i zmierzać do deeskalacji trawiącego partię konfliktu.

"Po niej prezes stwierdził, że musi zadzwonić do Kurskiego i przekazać mu, żeby jednak tekstu atakującego Morawieckiego nie publikował. Jednak było za późno; tekst 'wisiał' już na portalu X i wywołał burzę" – czytamy.

Warto zauważyć, że niedługo po publikacji wpisu Kaczyński został o niego zapytany w wywiadzie dla kanału "TAK". Określił go jako "niefortunny".

– Gdyby Kaczyński nie wydał zgody Kurskiemu wcześniej na publikację, i Kurski tekst opublikowałby bez akceptu prezesa, to prezes by go za***. A tak to powiedział tylko: "no cóż, niefortunnie wyszło" – zwrócił uwagę jeden z polityków PiS.

Kurski chciał ujawnić kryzys w partii

Wpisy Jacka Kurskiego, opublikowane na platformie X, miały formę długiej serii komentarzy opisujących, jego zdaniem, głęboki kryzys w PiS i zagrożenie dla spójności obozu prawicy. Kurski zarzucał w nich Mateuszowi Morawieckiemu nielojalność wobec partii i jej kierownictwa, realizowanie własnych ambicji politycznych oraz publiczne ogłaszanie się przyszłym premierem wbrew stanowisku władz ugrupowania.

Były prezes TVP krytykował Morawieckiego za udzielenie wywiadu w siedzibie Agory, w którym, według Kurskiego, były premier dopuścił możliwość stworzenia "wielkiej koalicji" z Koalicją Obywatelską i Donaldem Tuskiem oraz zapowiedział odejście od rozliczania obecnej władzy. Wpisy odnosiły się także do nieobecności Morawieckiego na posiedzeniu władz PiS oraz do jego aktywności politycznej poza strukturami partyjnymi. Kurski poruszał również kwestię decyzji podejmowanych w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, sugerując, że część ustępstw w sprawach europejskich i klimatycznych była dokonywana bez formalnej zgody Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie, miało to przyczynić się do osłabienia pozycji partii i odpływu części wyborców.

