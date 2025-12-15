Pod tym względem Polacy lepiej oceniają Tuska od Kaczyńskiego

"Którego z tych polityków uważa pani/pan za bardziej kompetentnego w sprawach bezpieczeństwa?" – zapytali ankieterzy SW Research w sondażu dla rp.pl. Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego wskazało 21,4 proc. badanych, a premiera Donalda Tuska – 37,4 proc.

24 proc. respondentów oceniło tak samo kompetencje obu polityków. Natomiast 17,2 proc. pytanych nie miało zdania w tej sprawie.

– Donalda Tuska za osobę posiadającą lepsze kwalifikacje w dziedzinie bezpieczeństwa od Jarosława Kaczyńskiego częściej uważają mężczyźni (40 proc.) niż kobiety (35 proc.). Takie zdanie podziela ponad czterech na dziesięciu badanych (41 proc.) w wieku od 35 do 49 lat i niemal co drugi respondent (48 proc.) z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W większym stopniu niż pozostali Donalda Tuska jako bardziej kompetentnego postrzegają respondenci posiadający dochody przekraczające 7000 zł netto (44 proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, odpowiedź taką najczęściej wskazywali badani z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (41 proc.) – wskazał Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Bezpieczeństwo jednym z priorytetów

W sobotę 13 grudnia minęły dwa lata od momentu, gdy władzę w Polsce objęła koalicja KO, Polski 2050, PSL i Lewicy, a Donald Tusk ponownie został premierem. Z sondażu CBOS dla "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że kluczowym priorytetem na resztę kadencji rządu Tuska jest "poprawa warunków życia". Taką odpowiedź wskazało aż 40,1 proc. respondentów.

Na drugim miejscu na liście oczekiwań Polaków uplasowało się bezpieczeństwo, w tym przeciwdziałanie rosyjskim atakom hybrydowym i nielegalnej migracji (22 proc. wskazań). 11 proc. ankietowanych uważa, że priorytetem jest "rozliczenie poprzedników z PiS".

Czytaj też:

Polacy zapytani o obietnice wyborcze. Dominuje jedna odpowiedź