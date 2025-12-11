Półmetek rządów Tuska. Tego oczekują Polacy

W sobotę 13 grudnia miną dwa lata od momentu, gdy władzę w Polsce objęła koalicja KO, Polski 2050, PSL i Lewicy, a Donald Tusk ponownie został premierem. Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) dla "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że kluczowym priorytetem na resztę kadencji rządu Tuska jest "poprawa warunków życia". Chodzi o wzrost dochodów, powstrzymanie podwyżek cen oraz ochronę zdrowia. Taką odpowiedź wskazało aż 40,1 proc. respondentów.

Na drugim miejscu na liście oczekiwań Polaków uplasowało się bezpieczeństwo, w tym przeciwdziałanie rosyjskim atakom hybrydowym i nielegalnej migracji (22 proc. wskazań). 11 proc. ankietowanych uważa, że priorytetem jest "rozliczenie poprzedników z PiS".

Czego Polacy oczekują od rządu Tuska? Różnice między wyborcami

Oczekiwania wobec rządu różnią się m.in. w zależności od preferencji politycznych respondentów. Dla wyborców Lewicy najważniejsze są: poprawa warunków życia (37,9 proc.), bezpieczeństwo (19,5 proc.) i rozliczenie poprzedniej władzy (19,5 proc.).

Dla badanych o poglądach centrowych są to: poprawa życia codziennego (38,3 proc.) i bezpieczeństwo (27,9 proc.), a także ograniczenie deficytu i długu państwa (11,9 proc.).

Zwolennicy prawicy wskazali przede wszystkim na poprawę warunków życia (42 proc.) oraz bezpieczeństwo (22,6 proc.).

Badanie zrealizowano w dniach 1-3 grudnia 2025 r. metodą CATI (wywiad z respondentem prowadzony przez telefon) na kwotowej, ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej osób powyżej 18. roku życia.

Polacy zapytani o obietnice wyborcze. Dominuje jedna odpowiedź

Ankieterzy pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zbadali, jak Polacy oceniają realizację obietnic wyborczych przez rząd Donalda Tuska.

Tylko 8,4 proc. badanych uważa, że koalicja Tuska realizuje obietnice "w dużym stopniu". 28,9 proc. respondentów dostrzega częściową realizację obietnic składanych w kampanii. 17,6 proc. uczestników badania oceniło, że obietnice "raczej" nie są realizowane. Z kolei 35,2 proc. ankietowanych stwierdziło, że obietnice wyborcze nie są realizowane. Oznacza to, że o realizacji obietnic mówi łącznie 37,3 proc. pytanych. Przeciwnego zdania jest aż 52,8 proc. Pozostała grupa (9,9 proc.) nie potrafiła ocenić realizacji obietnic przez koalicję rządzącą.

