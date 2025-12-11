Polacy zapytani o obietnice wyborcze. Dominuje jedna odpowiedź

W sobotę 13 grudnia minął dwa lata od momentu, gdy władzę w Polsce objęła koalicja KO, Polski 2050, PSL i Lewicy, a Donald Tusk ponownie został premierem. Ankieterzy pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zbadali, jak Polacy oceniają realizację obietnic wyborczych przez rząd. Pytanie brzmiało: "Czy uważa pan/pani, że rząd Donalda Tuska realizuje swoje obietnice wyborcze?".

Tylko 8,4 proc. badanych uważa, że koalicja Tuska realizuje obietnice wyborcze "w dużym stopniu". 28,9 proc. respondentów dostrzega częściową realizację obietnic składanych w kampanii.

17,6 proc. uczestników badania oceniło, że obietnice "raczej" nie są realizowane. Z kolei 35,2 proc. ankietowanych stwierdziło, że obietnice wyborcze nie są realizowane. Oznacza to, że o realizacji obietnic mówi łącznie 37,3 proc. pytanych. Przeciwnego zdania jest aż 52,8 proc. Pozostała grupa (9,9 proc.) nie potrafiła ocenić realizacji obietnic przez koalicję rządzącą.

Realizacja obietnic wyborczych. Niezadowolenie także wśród wyborców koalicji

W badaniu uwzględniono także preferencje polityczne Polaków. Jak wskazał Onet, dobrze o realizacji obietnic mówią najczęściej wyborcy Koalicji Obywatelskiej (78,8 proc.) oraz Lewicy (64,7 proc.). Co ciekawe, wśród zwolenników pozostałych partii koalicyjnych – Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 – ten odsetek spada już poniżej 50 proc.

"O braku realizacji obietnic mówią głównie zwolennicy opozycji: Konfederacji (82,2 proc. z nich), Prawa i Sprawiedliwości (80,7 proc.), Konfederacji Korony Polskiej (79,3 proc.) oraz partii Razem (57,2 proc.)" – czytamy.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

Czytaj też:

Nawrocki wstawił wymowną grafikę. "Licznik rośnie każdego dnia"Czytaj też:

Kuriozalne słowa ministra z Lewicy. "Już sami przyznają, że kłamali"