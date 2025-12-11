Konfederacja rozdaje karty. "Mentzen i Bosak zdecydują, kto będzie rządził"

Jeśli partie tworzące obecną koalicję rządową w 2027 r. wystartują z jednej listy, to mogą wygrać wybory, ale i tak nie będą rządzić – czytamy na pierwszej stronie czwartkowego wydania "GW".

Gazeta powołuje się na najnowsze badanie przeprowadzone dla niej przez firmę Opinia24, z którego wynika, że Koalicja Obywatelska (32,9 proc.), zarówno startując sama, jak i na wspólnej liście z Lewicą, PSL i Polską 2050, uzyskałaby od 197 do 217 mandatów, co nie daje samodzielnej większości.

Sondaż: KO wygrywa wybory, ale nie rządzi samodzielnie

Dziennik wspomina, że teoretycznie KO może stworzyć większościową koalicję z Konfederacją, zastrzegając jednocześnie, że to jednak "political fiction".

Cytowany tekście socjolog Przemysław Sadura powiedział, że o tym, kto będzie rządził w Polsce za dwa lata, zdecydują Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, bo bez nich nie będzie można stworzyć większości.

"To nie KO czy PiS będą decydowały, kogo łaskawie zaproszą do koalicji, tylko Konfederacja będzie rozstrzygać z kim zechce wejść w koalicję. Sondaż dla «Wyborczej» to potwierdza" – czytamy w artykule.

Koalicja PiS z obiema Konfederacjami. Czy to w ogóle możliwe?

"GW" zauważa, że również PiS, które ma 24,6 proc. poparcia, do stworzenia sejmowej większości potrzebuje Konfederacji (13,2 proc.) oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (9,6 proc.).

W pierwszym wariancie, gdy KO startuje samodzielnie, ta trójpartyjna koalicja miałaby 263 mandaty, natomiast w drugim – 243.

W scenariuszu, w którym wszystkie partie tworzące obecną koalicję idą do wyborów samodzielnie, do Sejmu wchodzi tylko ugrupowanie Donalda Tuska. Lewica może liczyć na 4,7 proc. głosów, PSL – 2,4 proc., a Polska 2050 – 1,8 proc.

