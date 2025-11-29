Nawrocki wstawił wymowną grafikę. "Licznik rośnie każdego dnia"

"Złożone w pierwszych dniach mojej prezydentury inicjatywy ustawodawcze pozostają w sejmowej zamrażarce od ponad stu dni. Licznik rośnie każdego dnia, a obywatele czekają na lepsze prawo, ja też" – napisał w sobotę wieczorem platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Do wpisu dołączył wymowną grafikę (tzw. GIF-a), na którym widać, jak ciężko wzdycha podczas spotkania z przedstawicielami rządu na Radzie Gabinetowej.

Prezydent przeciwko sejmowej "zamrażarce"

W komunikacie opublikowanym w piątek na stronie Kancelarii Prezydenta przypomniano, że w swoim orędziu inauguracyjnym prezydent Karol Nawrocki zapowiedział budowę Polski suwerennej, bezpiecznej, praworządnej i normalnej, Polski dobrobytu oraz odważnych, wielkich inwestycji. Tę wizję – jak podkreślono – głowa państwa realizuje każdego dnia, między innymi poprzez kierowanie do Sejmu inicjatyw ustawodawczych.

"W projektach przygotowanych w Kancelarii Prezydenta znajdują się regulacje przyspieszające rozwój państwa, wzmacniające rodzinę, chroniące polskie rolnictwo oraz wspierające ratowanie służby zdrowia. Składane inicjatywy są często odpowiedzią na problemy, wobec których rząd nie potrafi zaproponować rozwiązań. To także konsekwentna realizacja zobowiązań podjętych wobec obywateli w trakcie kampanii wyborczej, programu popartego przez dziesięć milionów sześćset tysięcy Polek i Polaków" – czytamy.

Dalej Kancelaria Prezydenta stwierdziła, że obecny obóz rządzący nie tylko nie realizuje własnych obietnic, ale także utrudnia wprowadzenie potrzebnych zmian zaproponowanych przez Nawrockiego. W komunikacie przypomniano także zapowiedź nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z jego pierwszego orędzia. Chodzi o słowa dotyczące stosowania "marszałkowskiego weta". "Zapowiedź obstrukcji wobec prezydenckich inicjatyw przedstawił sam Marszałek Sejmu, choć jego zadaniem jest takie prowadzenie prac izby niższej, aby wszystkie wpływające projekty – zarówno prezydenckie, jak i obywatelskie – możliwie szybko trafiały pod obrady i do prac w komisjach. Rządzący krytykują stosowanie weta przez Prezydenta, podczas gdy jednocześnie własnym »wetem« objęli sto procent jego projektów" – podkreślono.

Wśród wymienionych propozycji prezydenckich, które utknęły w sejmowej "zamrażarce" znalazły się takie projekty ustaw, jak: "Tak dla PCK", mrożenie cen energii, tzw. ustawa ukraińska, "stop banderyzmowi", "Godna Emerytura" oraz "Tani prąd".

