Korneluk: Sprawa Ziobry jest bardzo poważna

Nieuznawany prokurator krajowy Dariusz Korneluk został zapytany o postępowanie wobec Zbigniewa Ziobry. "Aktualnie jest wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Czekamy na termin w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego w tej sprawie. Termin wyznaczony jest na 22 grudnia" – powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

"On już się nie stawia i dlatego prokuratorzy wnioskują o areszt tymczasowy. Bo Zbigniew Ziobro wyczerpuje swoim postępowaniem kilka przesłanek do zastosowania tego środka celem zabezpieczenia właściwego prowadzenia śledztwa. Nie przebywa pod polskim adresem w miejscu zamieszkania, a jednocześnie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, czemu daje publicznie wyraz, mówiąc, że nie ma zamiaru przyjechać do Polski. A to jest spełnianie przesłanki utrudniania postępowania i ukrywania się. Jednocześnie byłemu ministrowi grozi też surowa odpowiedzialność karna – to jest trzecia przesłanka dla zastosowania tymczasowego aresztowania. Przypomnę, że w grę wchodzi 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą. Tak więc jest to bardzo poważna sprawa" – zaznacza prokurator.

Korneluk: Zablokowana możliwość wydania Romanowskiego

Pytany, "co dalej z wiceministrem Marcinem Romanowskim?", odparł: "Niestawiennictwo byłego wiceministra Marcina Romanowskiego nie tamuje postępowania i jak tylko będzie możliwość doprowadzenia go przed polski wymiar sprawiedliwości, to tak się stanie".

Dariusz Korneluk podkreśla, że "prokuratorzy wykonujący czynności skorzystają ze wszystkich instrumentów umożliwiających doprowadzenie byłego wiceministra Romanowskiego z Węgier do Polski. W tej chwili, jak wiemy, korzysta on z azylu i nie jest to możliwe. Sąd węgierski nie wykonał Europejskiego Nakazu Aresztowania. W tej chwili możliwość wydania podejrzanego jest zablokowana".

Czytaj też:

Ziobro nie zostawia suchej nitki na UE. "Trump stawia trafną diagnozę dzisiejszej Europy"Czytaj też:

Porażka prokuratury. Sąd oddalił wniosek ws. Ziobry