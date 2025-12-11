Lisicki: Żurek przeraził swoich. Ziemkiewicz: Nie wykluczam nagłej ucieczki

Do tej pory była zasada "morda w kubeł". Ewidentnie były oczekiwania, aby minister Żurek zrobił to, co ma zrobić, a później zabierze się głos, gdy nie będzie miało to już żadnego znaczenia – mówi Rafał Ziemkiewicz o opinii HFPCz.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała druzgocącą opinię o projekcie reformy statusu sędziów powołanych z udziałem tzw. nowej KRS. Zdaniem ekspertów HFPC proponowane przepisy godzą w konstytucyjne gwarancje niezawisłości, prowadzą do nadmiernej ingerencji władzy ustawodawczej w sądownictwo i mogą sparaliżować pracę wielu sądów w Polsce.
Najpoważniejszy zarzut dotyczy mechanizmu, który pozwalałby ustawodawcy decydować o dalszym losie trzech grup sędziów nominowanych z udziałem nowej KRS. Projekt przewiduje utrzymanie części z nich na stanowiskach, innych przeniesienie, a wybrane osoby, głównie te wcześniej pracujące poza sądami, miałyby zostać "złożone z urzędu".
Źródło: DoRzeczy.pl