Lisicki: Żurek przeraził swoich. Ziemkiewicz: Nie wykluczam nagłej ucieczki

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała druzgocącą opinię o projekcie reformy statusu sędziów powołanych z udziałem tzw. nowej KRS. Zdaniem ekspertów HFPC proponowane przepisy godzą w konstytucyjne gwarancje niezawisłości, prowadzą do nadmiernej ingerencji władzy ustawodawczej w sądownictwo i mogą sparaliżować pracę wielu sądów w Polsce.

Najpoważniejszy zarzut dotyczy mechanizmu, który pozwalałby ustawodawcy decydować o dalszym losie trzech grup sędziów nominowanych z udziałem nowej KRS. Projekt przewiduje utrzymanie części z nich na stanowiskach, innych przeniesienie, a wybrane osoby, głównie te wcześniej pracujące poza sądami, miałyby zostać "złożone z urzędu".