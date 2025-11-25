Trybunał Stanu dla Ziobry? Żurek sugeruje takie rozwiązanie

Prokuratura poinformowała o przekazaniu marszałkowi Sejmu przez Waldemara Żurka informacji o wydaniu w dniu 7 listopada 2025 r. postanowienia o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów dotyczących 26 przestępstw. Prokurator Generalny, jak czytamy w komunikacie, sugeruje, że były minister sprawiedliwości może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu.

"Powiadomienie to może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a w konsekwencji – czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu" – wskazano w oświadczeniu.

Zarzuty dla Ziobry

7 listopada Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, m.in. kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Ziobro obecnie przebywa w Budapeszcie. Już 6 listopada w rozmowie z Telewizją Republika poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oświadczył, że nie zamierza złożyć wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Polityk PiS uważa, że zarzuty mają charakter polityczny, a wniosek o areszt to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".

W czwartek prokuratura zarządziła zabezpieczenie majątkowe wobec Ziobry. Decyzja ma "zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku".

