Polityczna burza wokół o. Rydzyka. Ziobro: "Tusk połamie sobie wilcze zęby"

Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości ma to stanowić element walki z Kościołem, która według niego zakończy się niepowodzeniem. Ziobro nazwał jednocześnie założyciela Fundacji Lux Veritatis "kapłanem niezłomnym" dodając, że "władza Tuska, podszyta strachem i kłamstwem", nie jest w stanie zagrozić "sile autentycznej wiary".

Przesłuchanie duchownego w rzeszowskiej prokuraturze

Wpis Ziobry pojawił się dzień po tym, jak o. Tadeusz Rydzyk był przesłuchiwany w śledztwie prowadzonym przez prokuratorów z Rzeszowa. W środowe popołudnie redemptorysta został wezwany w charakterze świadka w postępowaniu dotyczącym finansowania budowy Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Sprawa obejmuje umowę oraz aneksy zawarte między kierowanym przez Piotra Glińskiego resortem kultury a Fundacją Lux Veritatis, na mocy których muzeum miało otrzymać prawie 219 mln zł dotacji celowej z budżetu państwa.

Śledczy badają, czy przyznanie tych środków w latach 2018–2023 mogło narazić budżet państwa na szkodę. Po około trzech godzinach przesłuchania o. Rydzyk stwierdził, że "142 podmioty są współprowadzone z Ministerstwem Kultury, a tylko nas czepiają się i kłamią".

CBA bada wielomilionowe dotacje

Pod koniec listopada, agenci CBA weszli do siedziby Fundacji Lux Veritatis na polecenie Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację dotyczącą siedmiu umów zawieranych w latach 2017–2023 w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Jak poinformował wówczas rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, materiały interesujące służby zostały wydane dobrowolnie i będą analizowane pod kątem procedury ubiegania się o dotacje, sposobu ich przyznawania i wydatkowania.

Nie był to pierwszy raz, kiedy przeprowadzono podobne czynności w fundacji. W grudniu poprzedniego roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, CBA przeszukało obiekty Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Postępowanie dotyczyło podejrzenia przekroczenia uprawnień przy podpisaniu w 2018 r. umowy dotyczącej utworzenia Muzeum "Pamięć i Tożsamość", na które fundacja miała otrzymać łącznie 294 mln zł dotacji państwowych, w tym ponad 218 mln zł z funduszu celowego MKiDN.

