CBA w fundacji o. Rydzyka. Prokuratura podała szczegóły

Jak przekazał w środę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Fundacji "Lux Veritatis" z postanowieniem przeszukania i zabezpieczenia rzeczy. Polecenie w tej sprawie wydała Prokuratura Krajowa.

– Agenci zabezpieczyli dokumenty do śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz te dokumenty będą analizowane i weryfikowane – poinformował Dobrzyński, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

W czwartek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak powiedział mediom, że "badana jest kwestia siedmiu umów zawieranych w latach 2017-2023 [między Fundacją Lux Veritatis i Funduszem Sprawiedliwości]". – Prokurator uznał, że aby ustalić wszystkie okoliczności tej współpracy, niezbędnym jest zabezpieczenie całości dokumentacji. Wobec powyższego wydał postanowienie o wydaniu rzeczy, w razie potrzeby o przeszukaniu. Funkcjonariusze CBA to postanowienie zrealizowali. Z tego co wiem, dokumentacja została wydana w sposób dobrowolny i będzie teraz przedmiotem analizy — przekazał rzecznik prokuratury.

– Szczegóły tej współpracy są jawne. Badamy całą współpracę, zwróciliśmy się o dokumentację dotyczącą siedmiu umów dotacyjnych, zarówno dotyczącą ubiegania się o dotację, jak i procederu przyznawania dotacji oraz realizowania później tych umów, a więc wydatkowania środków – zaznaczył Przemysław Nowak.

Kolejne wejście CBA do siedziby fundacji o. Rydzyka

Funkcjonariusze CBA wkroczyli do biur fundacji kierowanej przez o. Tadeusza Rydzyka również w grudniu ubiegłego roku.

"Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA wykonują dzisiaj czynności procesowe w obiektach Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczane są dokumenty do śledztwa dotyczącego przekroczenie uprawnień przez byłego ministra kultury" – informował wówczas na platformie X Jacek Dobrzyński.

Akcja miała związek ze śledztwem w sprawie przekroczenia uprawnień przy zawarciu w 2018 r. umowy z fundacją Lux Veritatis na utworzenie Muzeum Pamięć i Tożsamość przez byłego ministra kultury Piotr Glińskiego. Fundacja otrzymała na ten cel z dotacji państwowych 294 mln zł, z czego z funduszu celowego MKiDN miało być przeznaczone 218 mln 944 tys. zł.

