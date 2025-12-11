Tylu Francuzów chodzi do spowiedzi. Zaskakujące dane

Badanie przeprowadzone przez instytut badawczy Ifop na zlecenie Bayard-La Croix wykazało, że 50 proc. wiernych uczestniczących w cotygodniowych mszach św. w kraju przystępuje do spowiedzi.

W poprzednich latach nie zbierano żadnych danych, co uniemożliwia bezpośrednie porównanie. Wyniki badania Ifop zdają się przeczyć powszechnemu przekonaniu, że odsetek osób przystępujących do sakramentu pokuty i pojednania znacznie spada wśród katolików w krajach zachodnich.

Tylu wiernych we Francji regularnie przystępuje do spowiedzi

Wśród katolików, którzy uczestniczą we Mszy św. przynajmniej raz w miesiącu, 36 proc. nadal regularnie przystępuje do sakramentu spowiedzi. Niestety, artykuł nie precyzuje dokładniej terminu "regularna" spowiedź.

Spośród osób, które uczestniczą we Mszy św. rzadziej niż raz w miesiącu, ale nadal uważają się za wierzące, 7 proc przystępuje do spowiedzi, w porównaniu z 12 proc. tych, którzy uczestniczą we Mszy św. tylko z okazji specjalnych wydarzeń.

Ks. Jean-Marc Pimpaneau z kościoła Saint-Louis d’Antin w Paryżu powiedział "La Croix", że jest przekonany, iż coraz więcej katolików przystępuje do spowiedzi. Wyjaśnił, że to "wisi w powietrzu", odnosząc się do innych "renesansów", takich jak "powrót tradycyjnych zwyczajów, czuwania modlitewne, pielgrzymki… i pewna świadomość grzechu".

Spowiedzi odbywają się codziennie od 8:00 do 20:00 w kościele Saint-Louis d’Antin, który znajduje się w pobliżu najpopularniejszych paryskich domów towarowych. Przy wejściu do kościoła umieszczono dwa transparenty z napisem: "Księża zapraszają do spowiedzi siedem dni w tygodniu".

Wzrost gorliwości wśród młodych katolików

Młode pokolenie francuskich katolików ponownie odkrywa znaczenie wielkopostnych praktyk.

"Kościół się tego nie spodziewał" – pisał w ubiegłym roku dziennik "Le Figaro”. Codzienna modlitwa, różne formy wyrzeczeń czy umartwień, jak post o chlebie i wodzie czy zimny prysznic, ale też na przykład spotkanie z osamotnionym starcem czy bezdomnym – to tylko niektóre z praktyk, które podejmują w Wielkim Poście młodzi katolicy nad Sekwaną.

Ten nieoczekiwany trend zgodnie potwierdzają różni duszpasterze, z którymi skontaktował się dziennikarz z "Le Figaro”. Ks. Thibaut de Rincquesen były duszpasterz akademicki na Sorbonie zauważa, że wpisuje się to w nowe zainteresowanie wiarą wśród młodych i to nie tylko tych, którzy wywodzą się z katolickiego środowiska.

– W tym roku mamy w Paryżu o 25 proc. więcej wniosków o chrzest dorosłych. Podobnie jest też w innych diecezjach – mówi kapłan, który aktualnie jest kapelanem młodzieży w parafii Saint-Germain-des-Prés. Dodaje, że młode pokolenie bardziej niż wojny czy kryzysu gospodarczego obawia się zapaści kulturowej we Francji. – Bynajmniej nie chodzi im o jakieś ekstremizmy, ale po prostu potrzebują tożsamości. I jednym ze sposobów jest ponowne odkrycie chrześcijaństwa – mówi francuski kapłan, dodając, że przekłada się to również na nowe zainteresowanie Wielkim Postem.

