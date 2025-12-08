Żurek chciał uderzyć w Ziobrę. Teraz się tłumaczy

W piątek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości miała miejsce konferencja prasowa, na której wyemitowano nagranie Zbigniewa Ziobry. Polityk podkreślił, że wróci do Polski "w ciągu kilku godzin", jeżeli tylko będzie miał gwarancje uczciwego potraktowania.

Komentując wystąpienie polityka PiS minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie krył oburzenia. Posłużył się też niezbyt fortunnym stwierdzeniem o przywiezieniu Ziobry do Polski "w bagażniku".

– To jest tchórzostwo, rodzaj jakiejś zabawy pana Ziobry. (...) Naprawdę, gdybyśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli. Służby na całym świecie robią takie rzeczy, nic nowego. Ale my stosujemy prawo i jego reguły. A pan Ziobro? Mydli oczy, opowiadając o jakichś rzekomych szykanach, robi to cały czas – stwierdził Żurek.

Żurek tłumaczy się ze swoich słów

W poniedziałek szef resortu sprawiedliwości tłumaczył się ze swoich słów. Jak powiedział, była to figura retoryczna, którą jest w stanie zrozumieć większość Polaków.

– Oczywiście dotarły do mnie wypowiedzi zawsze recenzujących mnie profesorów prawa i jest jakaś krytyka takiej formy. Ale proszę zrozumieć, że są figury retoryczne, które stosuje się w mowie potocznej. Przekaz nie zawsze idzie do prawników, ale w większości ma trafiać do obywateli, którzy rozumieją tę przenośnię – powiedział i dodał, że sformułowania o "przywożeniu w bagażniku" Ziobry użył, aby dać po prostu jakiś "przykład obrazowy".

Ziobro wyjechał na Węgry

7 listopada Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą" w resorcie sprawiedliwości, a także "ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości".

Zbigniew Ziobro obecnie przebywa w Budapeszcie. Już 6 listopada w rozmowie z Telewizją Republika oświadczył, że nie zamierza złożyć wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Polityk PiS uważa, że zarzuty mają charakter polityczny, a wniosek o areszt to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".

