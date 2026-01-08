Były ambasador Ukrainy: Mam wątpliwości czy Szuchewycz był zbrodniarzem

Szokujące słowa padły podczas występu dyplomaty w Kanale Zero. Prowadzący rozmowę Robert Mazurek pytał swego gościa, czy ten naprawdę ma wątpliwości, że Szuchewycz był zbrodniarzem.

– Ja mam wątpliwości. Potrzebuję więcej informacji, więcej historii. Tej historii nie znamy tak dobrze. Też nie znaliśmy o tym, że były decyzje państwa polskiego o wyeliminowaniu szkół ukraińskich, języka czy cerkiew – mówił Andrij Deszczyca.

Obecny w studio prof. Grzegorz Motyka w odpowiedzi wskazał, że Szuchewycz był bezpośrednio zaangażowany w decyzje o masowym mordowaniu Polaków w Galicji. Jak ocenił, ukraiński dowódca musiał wiedzieć o śmierci co najmniej 30-40 tys. osób. – Dowody na to można znaleźć nawet w ukraińskich dokumentach – dodał.

Co więcej, były ambasador bronił też postaci Stepana Bandery. – Dla mnie osobiście jest osobą, która walczyła za niepodległość Ukrainy i z tego co wiem nie uczestniczył w zbrodniach, nie zabijał ludzi ludzi na Wołyniu – mówił Deszczyca.

Przypomnijmy, że w przeszłości Deszczyca jednocześnie potępiał ukraińskie zbrodnie na Wołyniu, wskazując, że władze w Kijowie powinny przeprosić

Zbrodnia Ukraińców na Wołyniu

Przypomnijmy, że ukraińska zbrodnia na Wołyniu była masową czystką etniczną przeprowadzoną przez nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA na Polakach. Miała charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy).

Dramat Polaków trwał od połowy 1943 roku do roku 1945. Ekshumacja ofiar zbrodni OUN-UPA wciąż jest problematyczna, a zezwolenia na pierwsze pojedyncze prace są wydawane niezwykle powolnie. Pierwsze prace ekshumacyjne w Puźnikach trwały od 23 kwietnia do 10 maja 2025 roku. W ich trakcie odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Były to pierwsze tego typu działania po zniesieniu w listopadzie 2024 roku przez stronę ukraińską zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.

