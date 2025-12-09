Lisicki i Ziemkiewicz: Czy Polska znowu zostanie sama? Debata o polskiej racji stanu

Nagranie jest zapisem dyskusji o kondycji polskiego państwa i zmianach w światowym układzie sił. Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lisicki, znani z bezkompromisowego stylu, koncentrują się na kondycji polskiej gospodarki i jej pozycji międzynarodowej.

Jednym z ciekawszych wątków jest spór o zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz relacje z Viktorem Orbanem. Rafał Ziemkiewicz krytykował podpisanie ustawy likwidującej branżę futrzarską, określając tę decyzję jako „bardzo złą” i trudną do obrony merytorycznej. W jego ocenie oznacza to niszczenie „kwitnącej branży” i rezygnację z „klejnotu w koronie polskiej gospodarki” na rzecz zagranicznej konkurencji.

Paweł Lisicki odniósł się z kolei do dyplomatycznego wycofania się pana prezydenta ze spotkania z Viktorem Orbanem. Redaktor naczelny „Do Rzeczy” widzi w tym zerwanie z wyborczą obietnicą budowy podmiotowej Polski, która nie poddaje się zewnętrznym naciskom.

W rozmowie pojawia się również szersza refleksja nad kondycją Zachodu. Ziemkiewicz przywołuje dane dotyczące dominacji Chin w obszarze metali ziem rzadkich, wskazując na uzależnienie gospodarek zachodnich od Pekinu i obrazowo stwierdzając, że Chiny „trzymają rękę na gardle zachodniej cywilizacji”. Krytycznie oceniana jest także Unia Europejska – język centralnego planowania w Brukseli publicysta porównuje do schyłkowego Związku Sowieckiego czasów Andropowa i Czernienki.

"Elektorat łyknie wszystko" – książka Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza

Tytułowa teza stanowi punkt wyjścia do analizy współczesnej debaty publicznej. Autorzy znani z krytycznego i bezkompromisowego stylu przyglądają się mechanizmom współczesnej polityki i sposobom kształtowania opinii publicznej. „Elektorat łyknie wszystko” to spojrzenie za kulisy teatru politycznego, w którym prawda bywa narzędziem w walce o władzę i wpływy.

Aby udowodnić tę tezę, Ziemkiewicz i Lisicki w charakterystyczny dla siebie sposób łączą pozornie odległe tematy. Analizują zarówno bieżące wydarzenia globalne (wojna na Ukrainie, konflikt Izrael-Hamas, Zielony Ład) jak i procesy społeczne w USA. Równocześnie stawiają pytania o przyszłość Polski: od sytuacji demograficznej, przez wewnętrzną scenę polityczną i przyszłość prawicy, aż po fundamenty państwowości (od Bolesława Chrobrego i Konstytucji 3 Maja po Romana Dmowskiego).

Link do książki „Elektorat łyknie wszystko”: https://www.swiatksiazki.pl/elektorat-lyknie-wszystko-7524518-ksiazka.html