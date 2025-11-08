Kuriozalne słowa ministra z Lewicy. "Już sami przyznają, że kłamali"

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek był gościem Radia Zet. Polityk Lewicy został zapytany o niezrealizowane obietnice wyborcze. Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Lewica obiecywała m.in., że każdy lek na receptę będzie kosztował nie więcej niż 5 złotych za opakowanie. Co więcej, dla dzieci, emerytów, rencistów, kobiet w ciąży i pacjentów po przeszczepach leki na receptę miały być bezpłatne. Tak się jednak nie stało.

– Ale część leków jest bezpłatnych. Część leków jest z dofinansowaniem – przekonywał minister Marcin Kulasek. – Część, a miał być każdy – zauważył prowadzący audycję Marcin Zaborski. – Kiedy się tego doczekam? – pytał.

– Ale każdy w rozumieniu ten, który... nie wiem... ratuje życie, jest niezbędny – próbował się migać polityk Lewicy. – Każdy lek na receptę – podkreślił dziennikarz Radia Zet. – Czyta pan zero-jedynkowo – odparł Kulasek. – A jak mam czytać? Tak napisaliście. Nie napisaliście: "Każdy lek na receptę, który ratuje życie" – zwrócił uwagę Zaborski.

"Cóż szkodzi obiecać?"

– W moim idealnym świecie chciałbym, żeby tak było i Lewica by chciała, żeby tak było. A na końcu, jak się bierze odpowiedzialność za państwo i otrzymuje się budżet po poprzednikach taki, a nie inny, to niestety trzeba urealnić swój program wyborczy – stwierdził minister z Lewicy, próbując obarczyć winą za niezrealizowaną własną obietnicę wyborczą... poprzedni rząd.

– Cytat za cytat. Cóż szkodzi obiecać? – skwitował prowadzący, nawiązując do słów posła Koalicji Obywatelskiej Przemysława Witka z kampanii prezydenckiej. – Nie – odpowiedział tylko Kulasek.

– Koalicja 13 grudnia od rana przyznaje, że kłamali i muszą, jak oni to nazywają, "urealnić" swój program wyborczy – skomentował za pośrednictwem platformy X europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki.

