Pierwszy wpis Ziobry po odebraniu immunitetu. "Tusk urządził igrzyska, by wyciszyć ten kryzys"

Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry. W piątek wieczorem Prokuratura Krajowa poinformowała o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu i przedstawieniu zarzutów politykowi Prawa i Sprawiedliwości.

Prokuratura chce postawić parlamentarzyście 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Byłego ministra mają zatrzymać funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ziobro obecnie przebywa w Budapeszcie.

– Prawda jest najważniejsza. Dobrze, że tak się stało. W tym sensie, że wyszła na jaw ewidentna ustawka. Donald Tusk kilka dni temu napisał na Twitterze, że będzie areszt i kropka. Mógł tak napisać, bo przez ostatnie długie miesiące Bodnar i Żurek pod jego nadzorem i na jego polityczne zlecenie przejmowali nielegalnie wymiar sprawiedliwości: prokuraturę i sądy – powiedział polityk PiS w rozmowie z TV Republika.

Ziobro uderzył w Tuska. "Nie pozwólmy mu na to"

W sobotę Zbigniew Ziobro zamieścił nowy wpis na platformie X. Tym razem odniósł się nie bezpośrednio do swojej sprawy, a do kryzysu w polskiej służbie zdrowia. "Odmówienie chorym na raka pomocy medycznej to jak wyrok. Dla niektórych ten najtragiczniejszy. W leczeniu nowotworu liczy się każdy dzień, dosłownie. Wiem o tym dobrze, bo jako pacjent onkologiczny poznałem wiele dramatycznych historii. Jak podaje prasa dzisiaj przekładane są operacje, terapie, bo NFZ nie ma pieniędzy na leczenie" – napisał wiceprezes i poseł PiS.

"Tusk celowo urządził igrzyska bezprawia z polowaniem na mnie, aby medialnie wyciszyć kryzys onkologii. Nie pozwólmy mu na to, media muszą alarmować, głośno dopominać się reakcji rządu, bo tym ludziom trzeba natychmiast pomóc. Bo walczą o życie" – stwierdził Ziobro.

