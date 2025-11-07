"To na pewno zwiększy wyroki". Kaczyński komentuje głosowanie ws. Ziobry

Sejm zagłosował za uchyleniem immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Posłowie zgodzili się również na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka PiS. Za wnioskiem o areszt głosowało 244 posłów, przeciw było 198, nikt się nie wstrzymał.

Prokuratura chce postawić posłowi Prawa i Sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości, a także nadużycia władzy i działania na szkodę Skarbu Państwa.

Ziobro stracił immunitet. Kaczyński reaguje

– Mamy do czynienia z władzą, która nie umie rządzić, toleruje bezczelne złodziejstwa. Ludzi złapanych na gorącym uczynku uwalnia od odpowiedzialności karnej. Chce zaciekle walczyć natomiast z tymi, którzy robią rzeczy, które uderzają w świat przestępczy. Zbigniew Ziobro robił wiele na rzecz społeczeństwa – powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

– To jest weryfikacja tego, kim są, jaki jest ich poziom moralny, intelektualny, jakie są ich interesy i zależności. Chciałbym zobaczyć takie głosowanie na przykład w sprawie niejakiego Nowaka – skomentował wyniki głosowania.

Kaczyński został również zapytany, czy doradzałby byłemu ministrowi sprawiedliwości azyl poza Polską. – Co ja komu będę doradzał, to już proszę zostawić mnie – odparł.

– Co powinna zrobić prokuratura, to będzie można mówić, jak będzie prokuratura. (...) Od chwili, kiedy siłą przejęto prokuraturę, jest to grupa działająca nielegalnie. Wierzę, że może to trochę potrwa, ale ludzie, którzy w tym uczestniczyli, odpowiedzą za to przed sądem. A dzisiejszy dzień na pewno zwiększy wyroki – mówił dalej.

– Nie mam wiedzy, żeby Zbigniew Ziobro dopuszczał się jakichś przestępstw – podkreślił Jarosław Kaczyński.

