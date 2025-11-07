Kaczyński zapowiada nową kampanię. "Możemy zareagować tylko w jeden sposób"

– Mamy największy kryzys w służbie zdrowia. Kryzys, który został określony przez prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej bankructwem. Kryzys, który przekłada się dzisiaj na nieszczęścia i to już skrajne nieszczęścia, związane z perspektywą śmierci albo już wręcz ze śmiercią wielu ludzi, bardzo wielu pacjentów. W znacznej części szpitali już w tej chwili nie podejmuje się działań zaplanowanych, a bywają miejsca, gdzie dotyczy to chorób onkologicznych i to takich już zaawansowanych – stwierdził Jarosław Kaczyński w trakcie piątkowej konferencji prasowej.

– Mamy kolejny dowód na to, że przy władzy są ludzie, którzy nie tylko drastycznie łamią prawo, niszczą w istocie dorobek ostatnich 30-kilku lat Polski niepodległej, (...) ale także niszczą poszczególne dziedziny funkcjonowania państwa, w tym tę szczególnie ważną dla bezpieczeństwa i życia obywateli, jaką jest służba zdrowia – mówił dalej prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Nowa akcja PiS. Kaczyński: Rozpoczynamy kampanię

– Ten rząd powinien zostać zmieniony, ale ponieważ w tej chwili taka perspektywa się nie rysuje, to my możemy zareagować tylko w jeden sposób. Rozpoczynamy kampanię spotkań, konferencji prasowych przed szpitalami – zapowiedział lider PiS.

– Po prostu chcemy, żeby społeczeństwo, dziś bardzo często niestety skutecznie dezinformowane, wiedziało jak to naprawdę jest – zaznaczył Kaczyński, który wystąpił w piątek na konferencji wraz z przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS Mariuszem Błaszczakiem oraz byłą minister zdrowia, poseł PiS Katarzyną Sójką.

Zastrzyk pieniędzy dla NFZ. Zapadła decyzja

W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Resort zdrowia wydał komunikat, w którym poinformował, że "uzgodniono działania, zmierzające do przekazania dodatkowego wsparcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3,5 mld zł".

Wcześniej z wielu miejsc w całej Polsce dochodziły informacje o odwoływanych i przesuwanych na rok 2026 zabiegach, w związku z wyczerpaniem limitów finansowania przez NFZ. Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym zaprzeczyło, że pacjenci onkologiczni nie są przyjmowani.

