MZ twierdzi, że nie "odsyła" pacjentów. "NFZ na bieżąco realizuje zobowiązania"

W całym kraju coraz częściej odwoływane są planowe zabiegi, a wielu pacjentów, w tym osoby z chorobami nowotworowymi, nie może zostać przyjętych na leczenie. Powodem są wyczerpane limity finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Część zabiegów przesuwana jest nawet na 2026 rok, co budzi rosnące obawy pacjentów, dla których każdy dzień może być na wagę złota. To już kolejne w ostatnim czasie niepokojące doniesienia z polskich szpitali.

Tymczasem Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym zaprzecza, że pacjenci onkologiczni nie są przyjmowani. "Narodowy Fundusz Zdrowia na bieżąco realizuje zobowiązania wobec świadczeniodawców. Tegoroczny budżet NFZ przekroczył 200 mld zł. Nie potwierdzamy doniesień o przekładaniu zabiegów onkologicznych bądź 'odsyłaniu' chorych onkologicznych. Świadczenia onkologiczne co do zasady są świadczeniami nielimitowanymi" – czytamy.

Wskazano, że "w przypadku planowych zabiegów mogą występować przesunięcia terminów, co zdarzało się również w poprzednich latach. Decyzje w tym zakresie podejmowane są przez placówki medyczne, z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów i ciągłości procesu leczenia".

"W województwach mazowieckim i śląskim priorytetem było zabezpieczenie realizacji świadczeń w listopadzie i grudniu 2025 r. Dzięki dodatkowym środkom kontrakty w tych regionach nie będą zmniejszane, w innych takiego zagrożenia nigdy nie było. W większości województw trwa proces rozliczania nadwykonań za II kwartał 2025 r., obejmujący m.in. świadczenia nielimitowane, programy lekowe i chemioterapię. Nadwykonania za I kwartał zostały już w całości rozliczone" – informuje MZ.

Nie ma pokrycia dla wszystkich zobowiązań

Jednocześnie zaznaczono, że "przychody ze składki zdrowotnej nie pokrywają w pełni zobowiązań NFZ wynikających z finansowania świadczeń". "Dlatego konieczne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wsparcia z budżetu państwa – w 2025 r. dotacja budżetowa przekroczyła już 31 mld zł" – podano.

"Opracowaliśmy rozwiązania, pozwalające na efektywniejsze zarządzania środkami publicznymi w ochronie zdrowia. Wdrażana jest ustawa reformująca sektor szpitalnictwa, prowadzone są prace dotyczące racjonalizacji wycen świadczeń oraz rozmowy, dotyczące zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia" – przekazał resort.

