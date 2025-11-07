Zastrzyk pieniędzy dla NFZ. Zapadła ważna decyzja

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie, że w piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy i ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

Resort poinformował, że „w wyniku spotkania uzgodniono działania, zmierzające do przekazania dodatkowego wsparcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3,5 mld zł”.

Dodano, że w sumie w 2025 roku dotychczasowe wsparcie dla Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosło ponad 32 mld zł.

„Zakładane wsparcie będzie wystarczające do zabezpieczenia finansowania świadczeń do końca 2025 roku” – czytamy.

W czwartek prezes NFZ Filip Nowak na konferencji prasowej przekonywał, że pacjenci mogą czuć się bezpiecznie. Dodał, że NFZ zawarł umowy na realizację świadczeń na cały rok.

Podkreślił przy tym, że zwiększana jest dotacja na finansowanie większej dostępności świadczeń. Przypomniał, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda we współpracy z Ministerstwem Finansów zabezpieczyła dodatkowe 3,5 miliarda złotych. Dodał, że to nie koniec.

– Będziemy uruchamiali obligacje, z których będzie około miliarda złotych. Oprócz tego środki z Ministerstwa Zdrowia to około ponad pół miliarda złotych, a także liczymy na to, że zostanie przeprowadzona alokacja, czyli zmiana struktury wydatków w Funduszu Medycznym – wskazał.

Dodał, że z Funduszu Medycznego poprzez zmianę struktury wydatków można wygospodarować 3,5 mld zł.

