Dramatyczna sytuacja w NFZ. "Pora na odważny krok – zlikwidować TVP Info"

Lidia Lemaniak, DoRzeczy.pl: Jaka jest obecnie sytuacja w służbie zdrowia? Słyszymy, że w NFZ jest wielka dziura, a szpitale odwołują zabiegi.

Stanisław Karczewski, senator PiS, lekarz: Wygląda na to, że to największy kryzys, z jakim mieliśmy kiedykolwiek do czynienia. Pani minister zdrowia mówi o tym, że 30 proc. szpitali powiatowych powinno się zlikwidować. Pamiętamy wypowiedź byłego pana marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego, który mówił to samo, że trzeba zamknąć bardzo wiele szpitali, żeby system funkcjonował. Widocznie ci ludzie w ogóle nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda służba zdrowia w powiatach. Mamy ponad dwa lata zarządzania przez dwie panie minister zdrowia, które musiały się dopiero zapoznawać się z systemem. Zmiana na stanowisku ministra zdrowia dawała pewną nadzieję, ale już widać, że obecna minister nie ma żadnego zaplecza politycznego i żadnej siły politycznej. Widzę, że sobie z tymi problemami po prostu nie radzi.

Co trzeba byłoby zrobić, aby polepszyć sytuację w opiece zdrowotnej?

Potrzebne jest natychmiastowe dofinansowanie systemu opieki zdrowotnej, ponieważ system w tej chwili pada. Najpierw bankrutuje NFZ, a w ślad zatem bankrutuje cały system opieki zdrowotnej.

Gdyby NFZ faktycznie zbankrutował, to co to oznacza dla nas, potencjalnych pacjentów?

Polacy będą mieć bardzo utrudniony dostęp do systemu opieki zdrowotnej. Już w tej chwili dostępność jest na bardzo, bardzo złym poziomie. Na naszych oczach doszło praktycznie do prywatyzacji obszaru stomatologii. Obecnie w zasadzie nie ma możliwości, żeby leczyć się u dentysty – jak to mówią – na NFZ. Niestety również dochodzi do prywatyzacji ASO, czyli Ambulatoryjnej Specjalistycznej Opieki. Kolejki do specjalistów są niezwykle długie. To jest coś niebywałego, bo nie można się dostać do specjalisty, ale można dostać się prywatnie w ciągu dwóch, trzech dni wizyty są realizowane, ale prywatnie. Następnym krokiem pewnie będzie prywatyzacja szpitali. Bardzo byśmy tego nie chcieli, bo to byłoby bardzo złe dla systemu. Już prezydent Lech Kaczyński chciał rozpisać referendum w tej sprawie i sprzeciwiał się jakiejkolwiek formie prywatyzacji służby zdrowia. To powinno być absolutnie w zarządzaniu państwa i powinno funkcjonować zdecydowanie lepiej. Teraz czekamy na jednoznaczne kroki, a tym posunięciem może być tylko dofinansowanie systemu, czyli dofinansowanie z budżetu środków do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skąd wziąć na to pieniądze, skoro ten rząd – zdaje się – nie ma środków na nic?

Pamiętamy, jak miała wtedy opozycja, a teraz koalicja 13 grudnia twierdziła, że należy przekazać środki nie na funkcjonowanie telewizji publicznej, a na opiekę zdrowotną. Chcieli przecież zlikwidować i zbierali podpisy pod ustawą o likwidacji TVP Info. Dwa lata likwidują i nie mogą zlikwidować, a więc pora na odważny krok – zlikwidować TVP Info i przekazać wszystkie środki na ochronę zdrowia. Czasami oglądam tę telewizję z przerażeniem, patrząc na to, jak kłamią i jak szczują. To jest szczujnia, a nie telewizja. To jest ściek, a nie obiecywana „czysta woda”. Nikt nie wierzył już od samego początku, że ta telewizja będzie miała jakikolwiek, w minimalnym stopniu obiektywizm. Jest to stacja, która w tej chwili służy Platformie Obywatelskiej, wypacza rzeczywistość, oszukuje, kłamie i wprowadza ludzie w błąd.

