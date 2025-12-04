Dramatyczna sytuacja w NFZ. Minister przyznaje: Dochodzimy do ściany

- W przyszłym roku pomimo tego, że prognozowane wpływy są o 11 miliardów wyższe, to jednak jeszcze brakuje środków na pokrycie wszystkich potrzeb - powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z Polsat News.

- Ta kwota, która była podawana w sierpniu, czyli 14 miliardów, była kwotą prognozowaną. My tak naprawdę rok zamykamy w NFZ w połowie lutego i to nie jest jakaś nowa dana, tylko tak naprawdę będziemy wiedzieli, ile świadczeń zostało wykonanych w podmiotach leczniczych i za ile trzeba zapłacić, więc to są na pewno takie kwoty, które jeszcze nie są nam ostatecznie znane - kontynuowała.

Minister zwróciła uwagę na ustawę o zmianach w funduszu medycznym. Jeżeli uzyska ona podpis pana prezydenta, to – jak zapewnia – w tym roku rząd będzie w stanie zabezpieczyć środki na funkcjonowanie systemu.

Sobierańska-Grenda podkreśliła, że pozostaje w stałym kontakcie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. – Szukamy rozwiązań. Ja wierzę, że się takie znajdą – mówiła. Jak dodała, zdaje sobie sprawę, z trudnej sytuacji budżetowej. – Wiemy, że tutaj również MON ma zwiększone przecież dochody i ta skala jest również duża, natomiast ja absolutnie mogę powiedzieć, że zdrowie jest również priorytetem na którym MF uwagę zwraca – powiedziała.

Cięcia w służbie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia szykuje spore zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 r. Portal Business Insider dotarł do pism, z których wynika, że nie obejdzie się bez oszczędności. Na ich wprowadzenie miał naciskać minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Co jednak ważne, cięcia mają dotknąć nie tylko pracowników szpitali, ale także pacjentów.

Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła listę 15 działań, które w przyszłym roku mają docelowo przynieść NFZ oszczędności na kwotę 10 359,31 mln zł. Większość tych działań nie wymaga zmian ustawowych, często wystarczy obwieszczenie ministra zdrowia lub zarządzenie prezesa NFZ.

