Minister zdrowia: Budżet NFZ się nie spina

Zła sytuacja finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia to główny temat polityczny ostatnich dni. Wczoraj, z inicjatywy premiera Donald Tuska, odbył się szczyt medyczny "Bezpieczny pacjent". Dzisiaj odbędzie się drugie spotkanie dotyczące służby zdrowia, tym razem organizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Według relacji medialnych wiele szpitali musiało wstrzymać przyjmowanie pacjentów bądź przełożyć zaplanowane wcześniej zabiegi i operacje. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla pacjentów onkologicznych, którzy muszą otrzymać leczenie. Tymczasem Naczelna Izba Lekarska alarmowała niedawno, że pacjenci z nowotworami są odsyłani do innych szpitali. Ministerstwo Zdrowia i NFZ twierdzą, że takie sytuacje nie miały miejsca.

Brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, tłumacząc złą sytuację NFZ, wskazała, że problemem jest m.in. zbyt niska kwota składki zdrowotnej.

– Tak jak wspomniałam, składka zdrowotna nam nie starcza. Widzimy, że na przyszły rok jest prognozowana o 11 miliardów wyższa, a i tak budżet NFZ nam się nie spina. Ja zawsze jako minister zdrowia będę walczyła o wyższe finansowanie ochrony zdrowia – stwierdziła i dodała, że w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej, polska składka zdrowotna nie jest wysoka.

Minister potwierdziła poprzednie doniesienia o braku politycznego konsensusu, co do podniesienia wymiaru składki. Z tego powodu resort zdrowia musi szukać innego finansowania.

– Ja oczywiście chciałabym zwiększenia nakładów, chciałabym, żebyśmy realnie płacili. Wybrzmiewają również głosy na zespole trójstronnym, że jest dużo grup uprzywilejowanych, co do obniżonych wpłat na opiekę zdrowotną. Natomiast myślę, że te decyzje wyraźnie wybrzmiały wczoraj, że składka zdrowotna nie będzie podniesiona, więc szukamy środków w ramach dotacji z budżetu państwa – powiedziała.

Czytaj też:

Likwidacja składki zdrowotnej. Lewica proponuje nowy podatekCzytaj też:

Sejmowa awantura o budżet. "Tysiące ludzi nie doczekają operacji"