Brak miliardów na służbę zdrowia. Bosak: Ostrzegaliśmy przed rozdymaniem polityki socjalnej

Poseł przypomniał stanowisko Konfederacji opowiadającej się za zdecydowanym zredukowaniem w Polsce programów socjalnych między innymi po to, by pieniądze podatników wystarczyło na realizację zadań, którymi rzeczywiście powinno zajmować się państwo. W systemie publicznej ochrony zdrowia jaki ma Polska, jest to jeden z takich właśnie celów.

Bosak: Konfederacja ostrzegała przed rozdymaniem polityki socjalnej

"W sprawie szczytów zdrowotnych: rząd dublujący wydarzenia Kancelarii Prezydenta, tylko że jeden dzień wcześniej, w sytuacji gdy w systemie finansowania ochrony zdrowia ujawniła się dziura budżetowa wielkości 23 miliardów złotych, a szpitale zmuszane są do kredytowania NFZ, poprzez wielomiesięczne opóźnianie przelewów za wykonane świadczenia, to dziecinada. Ostrzegaliśmy przed rozdymaniem polityki socjalnej i ograniczeniami budżetowymi od 2019 roku. Dziś to Polacy zaczynają swoim zdrowiem płacić za nieodpowiedzialność i rozrzutność polityków" – napisał na X wicemarszałek Sejmu.

Bosak nawiązał do spotkania premiera Donalda Tuska z ministrami zdrowia i finansów, a także szefostwa NFZ na temat sytuacji w polskiej ochronie zdrowia.

NFZ brakuje 23 miliardów złotych

Resort zdrowia szykuje zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 r. Portal Business Insider dotarł do pism, z których wynika, że na cięcia miał naciskać minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedłożyła wykaz 15 działań, które w 2026 roku mają docelowo przynieść NFZ oszczędności na kwotę ponad 10 milionów złotych. Większość przedsięwzięć nie wymaga zmian ustawowych, często wystarczy obwieszczenie ministra zdrowia lub zarządzenie prezesa NFZ. Cięcia mają dotyczyć pracowników szpitali, a także pacjentów.

Dziura w ustawie budżetowej na ochronę zdrowia na przyszły rok sięga 23 miliardów złotych. Jednocześnie polskie władze wciąż utrzymują darmową służbę zdrowia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny z Rosją w lutym 2022 roku. Podczas gdy obywatele Ukrainy, którzy byli w naszym kraju wcześniej muszą płacić składkę zdrowotną, tej drugiej grupy to nie dotyczy. Składka zdrowotna jest oczywiście obowiązkowa także dla obywateli Polski.

Konfederacja wielokrotnie proponowała reformę zdrowia polegającą na odejściu od systemu monopolistycznego. Chce m.in., aby składka obywateli na ubezpieczenie zdrowotne trafiała do prywatnego ubezpieczyciela, który byłby alternatywą dla obecnego monopolisty, czyli NFZ.

