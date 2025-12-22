Ukrainiec uprowadził i groził 9-latkowi. Interwencja warszawskiej policji

Na warszawskiej Białołęce, przy ulicy Obrazkowej, zakończyła się wielogodzinna policyjna interwencja dotycząca 36-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o uprowadzenie 9-letniego chłopca – także obywatela Ukrainy. Jak informuje portal "Miejski Reporter", mężczyzna został zatrzymany, a dziecko bezpiecznie uwolnione.

Warszawa. Ukrainiec uprowadził syna byłej partnerki

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 grudnia. Od wczesnych godzin popołudniowych na terenie Warszawy trwały intensywne poszukiwania mężczyzny, który miał uprowadzić syna swojej byłej partnerki. Chłopiec został porwany z mieszkania, w którym przebywał z matką. Po zdarzeniu podejrzany był widziany w kilku punktach stolicy, po czym dotarł na Białołękę, gdzie zabarykadował się z dzieckiem na jednej z posesji w rejonie skrzyżowania ulic Trakt Nadwiślański i Obrazkowa.

Mężczyzna groził wyrządzeniem dziecku krzywdy w przypadku podjęcia przez policję próby wejścia na teren posesji. Według ustaleń służb miał on posiadać ostre narzędzie, najprawdopodobniej nóż, i kierować bezpośrednie groźby wobec 9-latka. W akcji uczestniczyło kilku policyjnych negocjatorów, a teren wokół posesji został szczelnie zabezpieczony. Do działań zaangażowano również Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji. Na czas interwencji wyłączono z ruchu pobliskie ulice, a utrudnienia w rejonie Traktu Nadwiślańskiego i Obrazkowej utrzymywały się przez wiele godzin. Ostatecznie dziecko zostało uwolnione przez policjantów.

Porywacz zatrzymany, dziecko bezpieczne

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Praga Północ zatrzymali 36-letniego obywatela Ukrainy, który w niedzielę po południu zabrał z mieszkania swojej byłej partnerki jej 9-letniego syna. Mężczyzna przez wiele godzin nie chciał współpracować z policją i odmawiał oddania dziecka, przetrzymując je na terenach zielonych przy ulicy Obrazkowej. Dzięki determinacji policyjnych negocjatorów oraz skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, różnych wydziałów Komendy Stołecznej Policji oraz Oddziału Prewencji Policji, dziecko zostało odebrane mężczyźnie i trafiło pod opiekę służb medycznych. Czynności operacyjne w sprawie nadal trwają.

Najprawdopodobniej podjęto decyzję o siłowym wejściu na teren posesji przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. Podejrzany został zatrzymany, a chłopiec bezpiecznie uwolniony i przewieziony do jednego z warszawskich szpitali. Na ten moment nie podano informacji o jego stanie zdrowia. Jak ustalono, zatrzymany nie jest ojcem dziecka, lecz byłym partnerem jego matki. Wszystkie osoby zaangażowane w sprawę posiadają obywatelstwo ukraińskie.

